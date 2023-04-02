Чекаємо в Україні: турки показали випробування нового ударного безпілотника із надзвуковою ракетою (відео)

Дальність польоту ракети класу "повітря-земля" – до 150 км

Завдяки успішному застосуванню в Україні турецькі безпілотники Bayraktar користуються підвищеним попитом у багатьох країнах світу.

І виробник, компанія Baykar може дозволити собі розробляти та випускати нові види дронів.

Так, наприкінці 2022 турецький виробник провів випробування безпілотного літального апарату Bayraktar Akinci, оснащеного ракетою TRG-230-IHA. Тоді безпілотник Bayraktar Akinci, що знаходиться на висоті 7,6 км, вразив ціль на відстані 100 км.

Більше трьох місяців відбулися згодом, в кінці березня, відбулися другі випробування. Цього разу безпілотний літальний апарат зміг знищити ціль, яка перебувала у Чорному морі на відстані 140 км. Bayraktar Akinci вилетів з аеродрому до Центру льотної підготовки та випробувань. Ракету було запущено, коли дрон підлетів до провінції Синоп.

За повідомленнями компанії Roketsan, її ракета TRG-230-IHA є надзвуковою ракетою класу "повітря-земля" з максимальною дальністю пуску 150 км.

Сам же новий БПЛА, який планується прийняти на озброєння вже в 2023 році, має можливості автономного та напівавтономного польоту, а також автономного зльоту та посадки. Новий дрон базуватиметься на флагмані ВМС Туреччини – десантному кораблі TCG Anadolu.

Раніше повідомлялося про те, що у Туреччині показали два нових "Байрактари ", при цьому у одного з них український двигун.