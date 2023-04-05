Ізраїль та сектор Газа обмінялися ракетними ударами: що відомо про чергове напруження в регіоні (фото, відео)

Ситуація в Ізраїлі стає дедалі напруженішою, зокрема в секторі Газа

Після сутичок між поліцією та палестинцями в мечеті Аль-Акса в Єрусалимі, з сектору Газа по півдню Ізраїлю вночі випустили кілька ракет. Загалом повідомляється про дев'ять ракет, одна з яких пошкодила підприємство в місті Сдерот, розташованому неподалік сектору.

Про це повідомляє The Times of Israel. Також зазначається, що через кілька годин відбулася стрілянина біля міста Хеврон, поранений ізраїльський солдат, він у лікарні. Загострення ізраїльсько-палестинської напруженості відбувається під час Рамадану та початку Песаху, зазначає видання.

Ракетна атака відбувалася двома хвилями — в першій було п'ять ракет, чотири перехопили системи ППО, ще чотири потім впали на відкритій місцевості. Про постраждалих не повідомляється — тільки про руйнування у Сдероті.

Палестинські ЗМІ своєю чергою заявили про ізраїльські удари по сектору Газа в середу вранці. Армія оборони Ізраїлю поки не підтверджувала завдання ударів.

Зазначимо, ще до початку повітряної тривоги із закликом до палестинців зібратися біля мечеті Аль-Акса, аби "захистити її" звернулись як терористи ХАМАС, контролюючі сектор Газа, так і базована там терористична організація "Ісламський джихад".

Зіткнення спалахнули після того, як поліція поранила підлітка. За словами правоохоронців, він був серед тих, хто кидав в них каміння та коктейлі Молотова. Десятки молодиків забарикадувалися всередині мечеті, поліція після невдалих переговорів була змушена увійти всередину.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Ізраїль сколихнули не тільки протести, пов'язані з релігійними спорудами, а й соціальні. В кінці березня розгорівся страйк через зміни у судову систему.