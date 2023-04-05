Розпад росії вже не зупинити: Данілов пояснив, чого саме боїться Захід

Секретар РНБО спрогнозував, звідки саме почнеться фрагментація рф

До повномасштабного вторгнення росії в Україну Захід умовно сприймав нашу країну не як частину Європи, а як територію Євразії. Такий підхід був історичним та зумовленим певною змовою західних політиків 90-х років, які неформально включили три пострадянські республіки в сферу впливу росії.

Про це у вівторок, 4 квітня, під час дискусії "Україна перед обличчям зовнішніх викликів" розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, повідомляє кореспондент "Телеграфу".

"Україна, Молдова і Білорусь не мають жодного квадратного метра азіатської землі. Але Заходу так було зручно (відносити їх до Євразії, — Авт.), адже там вважали, що у такий спосіб можна було зручно управляти територіями. Тому внаслідок таких величезних помилок західних керманичів того часу ми і отримали таку ситуацію з рф. Але це було до 24 лютого 2022 року, коли ми поламали всі тренди. У світі не було жодної розвідки, жодної країни, яка б давала прогнози, що ми будемо стояти, що ми витримаємо, що ми будемо боротися. Всі без виключення вважали, що наші часи закінчилися і наша країна припинить існування найближчим часом", — зазначив Данілов.

Так, він додав, що західні країни після нападу рф на Україну прогнозували перехід українського опору у формат партизанської війни "десь там в лісах Рівненщини, Тернопільщини, можливо, Житомирщини". Втім, готовність, налаштованість і героїзм всього українського суспільства повністю переписали такі песимістичні прогнози. А зараз на порядку денному світової політики — що далі робити з росією.

Однак, за словами Данілова, у колективного Заходу досі присутній страх перед росією, і західним політикам зараз дуже важко дається сценарій виникнення нових держав на теренах рф. Проте фрагментація рф — вже незворотній процес, і від цього в подальшому залежить безпека та перспективи України.

"Це правда, що Захід лякається росії. Фрагментація рф, яка активізувалася 24 лютого 2022 р. обов'язково буде відбуватися незалежно від чийогось бажання. Питання тільки — в швидкості. Захід цього не хоче визнавати. Він вважає, що може у якийсь спосіб все це регулювати і з кимось про щось домовлятися. Я вважаю, що цей процес зупинити вже неможливо, і фрагментація росія обов'язково буде найближчим часом розпочинатися. Все буде починатися з Кавказу. Якщо не буде фрагментації рф, питання нашої стійкості, нашого життя буде стояти на порядку денному постійно, і для нас постійно це буде викликом", — зазначив Данілов.

Зокрема, як пояснив секретар РНБО, в країну, яка весь час знаходиться в зоні ризику, ніхто не буде інвестувати. Тому не треба тішити себе жодними ілюзіями з цього приводу. Адже західні фінансисти є прагматичними, а в світі є дуже багато країн, куди можна вкладати капітали без ризиків.

"Тому якщо ми не вирішуємо питання росії, наступні всі ці (економічні, — Авт.) питання для нас будуть вкрай і вкрай важкими… Чому Захід не хоче вирішити питання росії? Тому що для нього питання №1 — це у який спосіб розбиратися з тою ядерною зброєю, яка дісталась рф після розпаду СРСР. Якого вони, до речі, не очікували і не хотіли… Але розпад росії вже закладений, цей процес вже пішов і його не можна зупинити", — додав чиновник.

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