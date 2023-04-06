По Ізраїлю з Лівану випустили понад 100 ракет: є постраждалі і руйнування (фото і відео)

В Ізраїлі спекотно вже другий день

В Ізраїлі вже другий день тривають обстріли. Напередодні країна обмінялася ракетними ударами із Сектором Газа. Сьогодні ж із території Лівану випустили по Ізраїлю щонайменше 100 ракет.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Також інформацію поширюють у новинних Telegram-каналах. Удар припав по північній частині країни — там оголосили повітряну тривогу. Нині відомо про мінімум трьох постраждалих.

Через ракетний обстріл у цій частині країни закрили для цивільних рейсів повітряний простір. Система ППО "Залізний купол" не встигає збивати всі ракети, тому по території країни зафіксовано "прильоти". Зазначається, що це один із найбільших ракетних обстрілів за останній час.

Атаковані райони

У відповідь на атаку Ізраїль теж завдав удару по околицях одного з міст на півдні Лівану. Мер ізраїльського міста Кармель наказав відкрити бомбосховища для населення.

Тим часом прем'єр Бенджамін Нетаньяху збирається провести оперативну нараду з питань безпеки у зв'язку з обстрілом. Пізніше телеканал "Аль-Арабія" передав, що джерела в терористичній організації "Хезболла" покладають відповідальність за ракетний обстріл ізраїльської території на палестинські угруповання, що базуються на півдні Лівану. Ізраїльські експерти при цьому зазначають, що ракетний обстріл такого масштабу не міг не бути узгодженим із "Хезболлою".

Нагадаємо також, що високопоставлений російський офіцер загинув у Сирії після того, як Ізраїль завдав авіаудару по іранських об’єктах у провінціях Тартус та Хама.

Раніше Ізраїль завдав удару по іранських об'єктах у Сирії. Країна зробила це у відповідь на атаку іранських терористів по ізраїльській території.