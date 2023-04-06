"Росомахи", МіГи, орден Білого Орла. З чим Зеленський повернувся з Польщі

Візит назвали у першу чергу символічним

Польща рішуче підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення росії, і візит президента Володимира Зеленського до Варшави очікували вже давно. Головними темами стали подяка, більше зброї включно з "Росомахами" та винищувачами МіГ, післявоєнний бізнес. Зеленського нагородили найвищою у Польщі нагородою, яка вручається дуже рідко, — Орденом Білого Орла.

Зброя

Польща, яка першою запропонувала Україні свої танки Leopard, тепер хоче надати Україні більше винищувачів МіГ-29, передає Rzeczpospolita.

Під час візиту президент Польщі Анджей Дуда також повідомив, що перші чотири військові літаки МіГ з Польщі вже прибули в Україну кілька місяців тому. Хоча тоді західні союзники були проти передачі такої зброї Києву, зараз вони не дуже охоче це роблять.

БТР "Росомаха"

Підписаний контракт на закупівлю кількох десятків БТР "Росомаха", виготовлених поляками за фінською ліцензією. Постачання також включатимуть карабіни Grot, більше самохідних гармат Krab, ракет до переносних зенітно-ракетних комплексів "Перун".

Відбудова країни

Українська і польська сторони обговорювали післявоєнну відбудову України:

"Ми хотіли б, щоб польський бізнес був одним із лідерів на нашому ринку – в тому числі. Хто раніше прийде, той більше заробить", — заявив Зеленський.

Було підписано два документи щодо відновлення України та зміцнення співпраці між двома стратегічними компаніями.

Подяка Польщі та слова про відсутність кордонів

Володимир Зеленський під час виступу у Варшаві

Поляки під час цього візиту почули слова подяки від Зеленського від імені українців за те, що вони прийняли їх у своїх домівках і надали їм допомогу:

"Особливо ми це відчули в перші тижні війни, коли прикордонні міста і села відчинили двері для українців. Я впевнений, що це був початок часу, коли не буде політичних, економічних і, головне, історичних кордонів між Польщею та Україною для наших народів. Але для цього ми повинні спочатку перемогти", — сказав Зеленський.

Також президент подякував Анджею Дуді та сказав, що ніколи в історії не було таких теплих і тісних стосунків між Польщею та Україною.

Володимир Зеленський під час своєї промови польською цитував папу Івана Павла II, а Анджей Дуда — українською декламував Тараса Шевченка ("Подай же руку козакові, і серце чистеє подай!").

Орден Білого Орла

Президент Анджей Дуда нагородив українського лідера орденом Білого Орла, церемонія відбувалася у Президентському палаці. Зеленський заявив, що сприймає це як нагороду всьому українському народу та доблесним захисникам.

Як повідомляє Канцелярія Президента Республіки Польща, Зеленський отримав цю нагороду на знак визнання його заслуг у поглибленні відносин між Польщею та Україною, за діяльність у сфері безпеки та стійкість у захисті прав людини.

Дуда нагородив Зеленського орденом Білого Орла

Орден є найстарішою та найвищою нагородою Польщі, яка вручається за великі цивільні та військові заслуги перед країною. Нею нагороджують найвидатніших поляків і найвищих представників іноземних держав.

Суперечка за українське зерно

Водночас BBC пише про суперечки навколо українського зерна, яке потрапило у Польщу через блокування портів України росією. На думку польських фермерів, імпорт знижує ціни на внутрішню продукцію, завдаючи шкоди економіці та національним інтересам.

Видання описує "хвилю протестів" і згадує про відставку голови міністерства сільського господарства Генрика Ковальчика.

Під час візиту Зеленський торкнувся питання зерна, сказавши журналістам, що очікує незабаром рішень, які дозволять зняти гнів фермерів.

"Ми знайшли вихід. Вірю, що найближчими днями та тижнями ми остаточно вирішимо всі питання, тому що між такими близькими партнерами і справжніми друзями, як Польща та Україна, не може бути жодних питань, жодних ускладнень", — сказав він.

Поїздка стала символічною, — огляд Gazeta Wyborcza

Gazeta Wyborcza про поїздку Зеленського у Варшаву

Оглядач видання Gazeta Wyborcza Роман Імельський робить висновок, що поїздка Зеленського у Варшаву мала символічний підтекст. Це був перший офіційний візит українського президента та його дружини після 24 лютого 2022 року.

Прориву не було, бо й бути не могло — не в цьому була мета візиту Зеленського та польської влади, пише Імельський.

Головними, на його думку, стали два меседжі лідерів: сигнал кремлю, що Польщу та Україну не розділити, а країни назавжди встановлять свободу в Європі:

"Разом у нас є чіткий сигнал москві, кремлю. Ви не можете розділити нас, ви не можете розділити нас ніколи більше", — заявив Анджей Дуда.

"Ми повернемо все це зло в епітафії на могилі російського імперіалізму. Ми з тобою, Польща, встановимо свободу в Європі назавжди. москва не вб'є, а Санкт-Петербург більше ніколи не поділить", — заявив Зеленський.

Історія дала нам шанс потрапити до лідерів, — Rzeczpospolita

Головна польська щоденна газета Rzeczpospolita опублікувала статтю публіциста Богуслава Хработи, де він покаже, що історія дала Польщі шанс потрапити до групи лідерів демократичної Європи, а війна підняла престиж і значення Варшави.

Rzeczpospolita про візит Зеленського у Польщу

Відповідь невдоволеним, що це аж третя поїздка Зеленського, і перші були не в Польщу:

"Це його перший офіційний державний візит. Поки що з нагоди своїх неоголошених "технічних" візитів за кордон він мобілізував на підтримку великих світових лідерів, без яких його країна не вижила б… Мобілізовувати Польщу, яка рішуче підтримує Україну, не треба".

"Телеграф" нагадує, що це був перший офіційний візит українського президента до Польщі вперше після російської агресії. Раніше він був у Польщі лише з таємними робочими поїздками, прямуючи до Сполучених Штатів та Великої Британії.