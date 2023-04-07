Загострення на Близькому Сході: Ізраїль завдає ударів по Сектору Газа (відео)

В Ізраїлі відкриваються бомбосховища, військовим скасували відпустки

Четвер, 6 квітня, видався дуже спекотним днем в Ізраїлі: близько 14:30 по ізраїльській території було випущено близько 30 ракет з боку Лівану. У містах Бетцет і Шломе в Західній Галілеї, що межують з Ліваном, було чути сигнал про наближення ракет.

Про це повідомляють "Новини Ізраїлю".

Відомо, що частину випущених ракет було перехоплено системою ППО "Залізний купол". Попередньо в результаті ракетного удару одна жінка отримала легкі осколкові поранення. Ще одній жінці надавалася допомога медиків, бо вона перебувала у шоковому стані.

Відомо також, що Ізраїль піднімав бойову авіацію. Востаннє Ізраїль зазнавав таких обстрілів з Лівану в серпні 2021 року, тоді було випущено понад 20 ракет.

Наголошується, що ударам з боку бойовиків передували сутички між ізраїльською поліцією та палестинцями на території третьої за значимістю ісламської святині – мечеті Аль-Акса, розташованої на Храмовій горі в Єрусалимі.

Співробітники ізраїльської поліції в середу на світанку штурмували молитовний зал Аль-Акси, щоб, як повідомлялося, витіснити молодих людей, що забарикадувалися там, порушуючи закон, і агітаторів. Увечері того дня в Єрусалимі були нові зіткнення. Події припали на священний для мусульман місяць Рамадан, а також святкування іудейського Песаха.

Після поліцейських рейдів в Аль-Аксі, які засудили в арабському світі, палестинські бойовики випустили по Ізраїлю ракети із сектора Газа. Відповідальність за ракетний обстріл ніхто на себе не взяв.

У той же час три джерела в службах безпеки розповіли Reuters, що за атакою можуть стояти палестинські об’єднання в Лівані, але не проїранське угрупування шиїтів "Хезболлах", з яким у Ізраїлю був збройний конфлікт у 2006 році.

Ввечері 6 квітня, як повідомило видання The Times of Israel, міністр оборони країни Йоав Галант на нараді з високопоставленими представниками військових та оборонних відомств доручив своїм підлеглим "опрацювати всі варіанти відповіді" після того, як по країні випустили понад 30 ракет.

"Під час оцінки ситуації було проведено огляд ракетних обстрілів за минулий день з Лівану та сектору Газа. Крім того, було отримано оновлену розвідувальну інформацію про останні події", — сказано в повідомленні Міноборони Ізраїлю.

При цьому речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі заявив, що за обстрілом стоїть ХАМАС.

"Обстріл з Лівану дуже серйозний, і він свідчить про акцію палестинців та ХАМАСу. Ми вивчаємо це, але ясно одне: держава Ліван несе відповідальність за обстріли, і ми розглядаємо можливість участі Ірану ", — розповів він.

Тоді ж Ізраїль почав готувати військову відповідь на нічний обстріл з території Лівану: у Міноборони країни дали військовим вказівку готуватися до "будь-яких варіантів заходів у відповідь".

При цьому по всьому Ізраїлю починають відкривати бомбосховища, а ЦАХАЛ (армія Ізраїлю) скасовує відпустки та починає підготовку своєї артилерії.

"Ми розпочинаємо атаку на об’єкти терористів ХАМАС у секторі Газа", — повідомили в ЦАХАЛ.

Пізніше в Мережі з’явилися відео ударів ізраїльських військ по сектору Газа, які, як стверджує добре відомий в Україні військовий Ігаль Левін, триватимуть до ранку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Ізраїль сколихнули не лише протести, пов’язані з релігійними будівлями, а й соціальні. Наприкінці березня спалахнув страйк через зміни у судовій системі.