Могли б відразу в чорних пакетах: у рф винайшли "камуфляж для немовлят"

Українці радять "винахідникам" одразу виготовляти "маленькі труни для двохсотих"

У шалених вигадках, якими постійно фонтанує російська федерація, пробито чергове дно: в магазинах почали з’являтися "пакети для новонароджених" камуфляжного кольору.

Про "новий тренд" розповідає Nexta.

Видання наводить новинний сюжет одного з регіональних телеканалів росії, героїня якого розповідає про те, що її дочка нещодавно народила первістка (відео нижче), і коли молода мама готувалася до виписки, їй захотілося, щоб дитину забирали з пологового будинку в "оригінальному" пакеті.

Але так як рожевий або синій в росії вже не в моді (схоже, країні потрібні не хлопчики або дівчатка, а майбутні головорізи та вбивці), то вибір було вирішено зупинити на пакеті кольору хакі (адже так можна не чекати дитсадкового або шкільного віку, а відразу готуватися до армії – з пелюшок).

Молода бабуся із захопленням розповідає, як шукала щось подібне по різних магазинах та торгових сайтах ("на мене дивилися як на неадекватну") і, не знайшовши нічого по всій країні (нормальних людей, очевидно, поки що достатньо), вирішила виготовити "подаруночок" для немовляти та його батьків самостійно. Вирішено – зроблено. Пакет виготовили, і у нової ідеї одразу з’явилися "шанувальники" – вже замовлено близько двох сотень таких комплектів.

Ймовірно, молодим російським мамам і бабусям припала до вподоби ідея, що їхніх діточок з "дуже юного віку" виховуватимуть у муштрі, слухняності і привчатимуть до того, що треба бути готовим померти за старого бункерного діда — адже в цьому тепер, мабуть, головна ідея життя на росії.

Справді, що може бути краще: народився — і одразу в армію, минаючи нікому не потрібні дитсадок, школу та виш. Навіщо вчитися, якщо відразу можна ставати гарматним м’ясом і повертатися додому в чорному пакеті. Жорстоко, бездумно і безглуздо. Але, схоже, більшості росіян цього не зрозуміти – у вихолощених пропагандою головах зовсім не залишилося мізків і є лише одна ідея – одразу на фронт, вбивати українців.

Втім, читачі дали свою оцінку "ідеї" та тих, хто поспішає її здійснювати.

Нагадаємо, що практично втративши своїх дітей, рф намагається калічити життям дітям з України, насильно їх депортуючи до себе і влаштовуючи там "перевиховання".