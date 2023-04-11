"Зварений живцем посол": які висновки треба зробити Україні з ІПСО рф у відомих американських ЗМІ

Експерти розповіли "Телеграфу" про наслідки останньої ІПСО росії та чи передумають США допомагати Києву

Гаряча фаза інформаційної війни у світі, яку розгорнула росія після вторгнення в Україну, останнім часом не вщухає ні на день. Програючи стратегічно на полі бою, путін ставить, як він звик, на блеф, фейки, маніпуляції та усілякі провокації.

Причому "руки кремля" часом дотягуються і до відомих видань та ресурсів, які в цій ситуації (свідомо чи несвідомо) грають певну роль корисних ідіотів. Втім, москва програє і тут — своїх цілей масовані інформвкиди не досягають, окрім короткострокового шуму. А після зливів так само швидко всі фейки рф спростовуються та згасають.

"Телеграф" в контексті історії зі "шпигунством за Зеленським" запитував у військових експертів, чому інформаційні спецоперації рф провалюються та чим вони навіть допомагають перемозі України.

Сигнали для України і "зварений живцем посол"

Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього, радить спокійно реагувати на різноманітні подібні вкиди кремля в інформпростір та не піддаватися панічним реакціям.

"Нас прослуховують? Ну, то й що! У нас є багато інших питань, у нас є екзистенційна загроза Україні з боку росіян. А тут виявляється американці нас нібито прослуховують. Та хай прослуховують, у нас немає від них таємниць. Вони нам дають безліч грошей, зброї, розвідданих, обмінюються з нами цими даними, змушують інші країни нам допомагати на дипломатичному фронті, тощо", — зазначає експерт.

За його оцінкою, в США можуть бути певні перестороги щодо України, оскільки партнери "теж турбуються, чи не будуть українці зливати росіянам ці розвіддані, чи не втратить Київ здоровий глузд, чи не будуть якихось різких кроків умовно на кшталт, "а давайте зловимо російського посла і зваримо його живцем".

Водночас американці намагаються тримати в полі зору українську тему, їм природно цікаво, що насправді відбувається в Україні, адже Вашингтон надає значну підтримку українцям у протистоянні з рф. Складніша ситуація може розвиватися у відносинах Штатів та інших західних країн з власною позицією, "той же Ізраїль чи Німеччина".

"Пам'ятаєте, були такі подібні скандали з прослуховуванням, зокрема з Едвардом Сноуденом (американський співробітник АНБ та ЦРУ, — Авт.), який повідомляв про існування програми "Ешелон", що слідкує, прослуховує всіх і т.д. Дуже важко тоді американці цей скандал вгамовували, адже прослуховували Ангелу Меркель, і згодом все одно осад залишився. Зараз же з Україною все нормально, вона ж не була джерелом витоку цієї інформації. До України жодних питань немає", — підкреслює Ступак.

За його оцінкою, у певній мірі "шпигунський" кейс можна сприймати як сигнал для Києва, що треба більш обережніше ставитися до безпекових питань і розвідданих, адже навіть США не захищені, і "можливо там є з цим певні проблеми".

"Тому робота над помилками буде тривати як у нас, так і у них", — резюмує експерт УІМ.

Чи треба судитися з СNN та іншими?

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень допускає, що у певній мірі шпигунський скандал вплине на суспільну думку в США, "і зараз там розпочалось розслідування — Департамент юстиції почав перевіряти ці дані щодо прослуховування".

"Думаю, це більше впливає на американську сторону. Тут менше стосується наших проблем. Тому що ідеться про можливий витік з їхнього боку. Можна допускати і сприймати за факт, що певні опубліковані речі могли бути певним зливом, який зараз фальсифікується росією. Тобто, росіяни взяли якусь інформацію, яка могла бути правдою, додали туди дані з відкритих джерел, а тоді частково сфальсифікували її", — розмірковує він.

Відтак, як пояснює експерт, зараз найпринциповішим моментом є, чи дійсно існує цей витік секретних даних з боку американців, або це виключно фальсифікація рф.

У той же час експерт вважає, що боротися із фейками росії в західній пресі через судові позови, щоб ЗМІ потім самі спростовували свої публікації, — не вихід. Зокрема, він нагадав, що з часу матеріалів у виданні Politico, яке писало, що нібито Зеленський навіть кричав на Байдена по телефону, жодного позову не було. А про ті статті вже зараз ніхто і не говорить.

"Це — свобода слова, американські ЗМІ можуть писати про все. І не дай Боже воювати з американськими медіа. Думаю, це не найкращий варіант, тим більше з авторитетними ЗМІ. Поясню: вони іноді виконують таку роль, публікуючи все, що хочуть і забажають, а воно нам у таких випадках не завжди на користь. Але така ціна свободи слова. Проте інколи вони публікують дуже важливу і потрібну нам інформацію. І саме завдяки тому, що вони це роблять постійно, тримаючи Україну в фокусі уваги, є для нас запорукою багато чого. Відтак, це нормальна робоча ситуація, взагалі не бачу проблем. Навіть, якщо хтось написав, що дехто на когось кричав. Мало що може бути під час телефонних перемовин", — каже Олександр Мусієнко.

Однозначний кінець для росії

Сергій Грабський — військовий експерт, полковник запасу ЗСУ— своєю чергою вважає, що нічим кейс з "прослуховуванням" не загрожує України, і можливо все просто близиться до поразки рф.

"Що власне такого сталося, що на сьогодні може вплинути на ситуацію?! Абсолютно нічого не зміниться у суспільній думці американців. Треба також розуміти, що такий створений інформаційний шум характерний для якихось подій, які можуть бути явними через певний час. І у військовому мистецтві є такий підпідрозділ, який називається "Оперативне маскування" — приховування дійсних планів та задумів від ворога, відволікання від справжніх дій. Тому, якщо проаналізувати, що сталося і що розкрито такого, що може викликати такий суспільний інтерес або змінити серйозно змінити наші плани, то власне — нічого", — говорить офіцер.

Стосовно погодження ударів по росії, за оцінками експерта, тут "також нічого нового немає".

"Тому що вже багато разів говорилось, що є певні застереження щодо передачі Україні певних видів озброєння чи його застосування проти цілей на території рф. Але разом з тим було і застереження, що наші союзники не мають нічого проти, якщо ЗСУ своїми силами та засобами, розробленими в Україні, буде наносити такі удари. І що? Нічого", — аргументує Грабський.

Також він прогнозує, що поки триває війна з рф, подібні вкидання кремль робитиме і надалі, попри їхній абсурд.

"Причому різного ступеню адекватності, коректності, — продовжує полковник запасу. — Від самої відвертої маячні (на кшталт того, що Зеленський їсть російських дітей на сніданок), закінчуючи досить серйозними вкидами щодо кількості озброєння та бойової техніки, яка нам передається і т.д.".

У той же час в США публікуються матеріали, які явно грають не на користь росії. Наприклад, щодо співвідношення втрат, активної бойової техніки, і коли це озвучується в таких масштабах, це може говорити, що "США вкотре пояснюють представникам російської політичної еліти: пора зав'язувати з війною, тому що їм буде однозначний кінець".

"І чим далі росіяни йдуть, тим швидше вони погіршать для себе ситуацію", — підсумовує Сергій Грабський.