Спецназ НАТО в Україні та витік даних Пентагону: Резніков прояснив ситуацію

Україна прокоментувала правдивість серкетних даних США, які були "злиті" у мережу

Секретна інформація Пентагону, яку "злили" в мережу, містить як правдиві, так і неправдиві дані. Але сьогодні ці документи вже втратили актуальність.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час візиту до Мадриду, передає Sky News. В Іспанії глава Міноборони зустрінеться із колегою Маргаритою Роблес.

Олексій Резніков зазначив, що витік секретних документів із США є "сумішчю правдивої та хибної інформації". Він припустив, що це могла бути інформаційна операція з метою отримання вигоди для росії та її союзників. Також міністр наголосив, що будь-яка інформація, що міститься в документах, більше не є актуальною.

Також він спростував інформацію, яка раніше поширилася у ЗМІ про те, що в Україні є військові з країн НАТО.

"Присутність військових НАТО — це неправда. Якщо тільки не вважати, що у кожному посольстві є офіційний представник збройних сил", - сказав Резніков, відповідаючи на запитання про злиті документи Пентагону.

В одному зі "злитих" документів говорилося, що Великобританія нібито надала найбільший контингент із 50 військовослужбовців спецназу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ЗМІ назвали ймовірного винуватця витоку секретних даних США до мережі. За однією з версій, це могла зробити дитина.