Підлітки та геймерський чат: з’явилися цікаві деталі зливу "секретних даних" Пентагону

Журналісти з’ясували, хто зливав "таємні документи" Пентагону

Американські журналісти провели власне розслідування щодо витоку "таємних даних" Пентагону ЗСУ війни в Україні.

Як пише The Washington Post, за витоком "засекреченої інформації" міг стояти "молодий харизматичний чоловік", який любить зброю та працює на одній з американських військових баз.

Журналісти видання вийшли на двох людей, які нібито особисто знають викривача. У розмові з авторами розслідування вони називали його OG.

У матеріалі йдеться, що "секретну інформацію" публікували в чаті під назвою Bear vs Pig на платформі для геймерів Discord. Загалом у ньому було близько 25 осіб, багато з яких – підлітки. Також наголошується, що в чаті були громадяни росії та України.

Перші "таємні документи" були опубліковані понад пів року тому. У розслідуванні йдеться, що журналісти переглянули близько 300 знімків, про більшість із яких ще не повідомляли у ЗМІ.

Співрозмовники видання не вірять у судження про те, що автор зливу матеріалів є російським агентом або що він має проросійські погляди.

У розмові зі своїми знайомими він часто критикував американський уряд, особливо силові структури та розвідку, але чиюсь зі сторін публічно не займав.

Іншою причиною публікації документів могло бути бажання OG похвалитися перед іншими, оскільки за фактом підліткам з геймерського чату представляли інформацію, засекречену від більшості світу.

Через півроку "секретні документи" вийшли за межі чату, а потім потрапили до соцмережі та преси, що стало несподіванкою для співрозмовників The Washington Post.

Один із неповнолітніх джерел видання висловив думку, що до нього незабаром можуть прийти силовики ФБР, але він обіцяє не видавати правоохоронцям особу OG навіть під ризиком арешту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як злиті дані Пентагону можуть позначитися на контрнаступі ЗСУ.