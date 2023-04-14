"Неіснуюча країна": Орбан знову видав абсурдну заяву щодо України

Угорський політик вкотре натякнув на те, що Захід повинен припинити допомагати Києву

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який відомий своїми неоднозначними заявами та позицією щодо російсько-української війни, знову відзначився. Угорський політик назвав Україну "неіснуючою у фінансовому сенсі державою".

Як у п'ятницю, 14 квітня, повідомило видання Magyar Nemzet, про це він сказав, виступаючи у черговому ефірі на радіо Kossuth.

"Ми платимо українцям пенсії та зарплати, підтримуємо їхнє державне управління, їхню охорону здоров'я", – заявив Орбан і наголосив, що на довгострокову перспективу таких речей Україні точно розраховувати не варто.

Крім того, політик додав, що у момент, коли Сполучені Штати Америки та Європейський союз приймуть рішення щодо зупинки фінансування України, "війна в ній одразу буде припинена".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що країни Євросоюзу, до якого входить і Угорщина, раптово змінили свою різку позицію щодо ймовірності введення на територію України миротворчих сил ООН. Зокрема, угорський прем'єр Орбан пояснив, що дотепер цієї теми у розмовах європейські лідери уникали, однак зараз все змінилося. У росії з реакцією на заяву путінського поплічника не забарилися, натякнувши на те, що "захід веде небезпечні обговорення".