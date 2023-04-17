Глава Міноборони Китаю зробив дивну заяву про "тісну співпрацю" з РФ

Китайський міністр заявив про плани співпраці з окупантами

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу під час зустрічі з президентом росії владимиром путіним заявив про "суттєві досягнення у тісній співпраці з російськими військовими". При цьому ще нещодавно його колега запевняв, що КНР не має наміру співпрацювати у військовому плані з росіянами, які розв’язали війну в Україні.

Під час поїздки в кремль Лі Шанфу підкреслив наміри своєї країни "поглиблювати партнерство", щоб "внести новий внесок у стабільність та безпеку в усьому світі", пише Washington Post.

"Взаємна довіра між китайськими та російськими військовими міцнішає з кожним днем, і наша співпраця призвела до значних досягнень", — сказав він.

У відповідь на це путін заявив, що сподівається на "нові спільні навчання та професійний обмін досвідом".

Washington Post у своєму матеріалі нагадав про позицію Китаю, який намагається здатися нейтральною стороною у війні в Україні. При цьому заяви Лі Шанфу говорять про протилежне, зазначають журналісти.

Раніше "Телеграф" наводив слова секретаря РНБО Олексія Данилова, який розповів, чи використовує рф китайське озброєння на фронті.