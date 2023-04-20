У Бундестазі зробили неприємну для України заяву щодо винищувачів і натякнули на переговори

У Бундестазі знову натякнули на необхідність переговорів України з рф

Бундестаг не дасть дозволу на поставку Україні винищувачів Tornado та Eurofighter Typhoon, адже їхнє використання вимагає дуже тривалої підготовки пілотів.

Як у четвер, 20 квітня, пише Bild, про це у студії Tagesschau заявила голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман, зазначивши, що жоден німецький або європейський солдат ніколи не ступить на українські території.

"В Україні не буде сухопутних військ. Жоден німецький солдат чи європейський солдат не ступить на українську землю. Крапка!", — сказала вона.

Що стосується поставки важливих для України винищувачів, то представниця Бундестагу додала, що їх Києву не нададуть і аргументувала відповідне рішення тим, що для користування цим типом літаків потрібні "дуже тривалі навчання пілотів".

"З [винищувачами] МіГ все інакше. Це радянські запаси, їх можна використовувати негайно", — пояснила Штрак-Циммерман.

Також вона додала, що у Бундестазі всі розраховують на якнайшвидше звільнення українцями усіх окупованих росією територій, включно із Кримом і сходом і вкотре натякнула на ймовірність повернення ворогуючих країн до переговорів.

"Ми маємо подбати про те, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше. Це може статися лише у тому разі, якщо обидві сторони будуть готові до переговорів", — підсумувала вона.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що саме Бундестаг закликав Польщу та Словаччину передати Україні МіГи, продані їм після возз'єднання Німеччини.