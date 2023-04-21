ППО, боєприпаси і забезпечення. Підсумки "Рамштайну 11" для України

Перша зустріч у такому форматі відбулося рік тому — у квітні 2022-го року

На авіабазі Рамштайн у Німеччині пройшла 11-та зустріч групи західних союзників, які обговорювали черговий пакет підтримки Україні для відсічі російським загарбникам. Від старту самітів у форматі "Рамштайн" минув цілий рік і за цей час члени Контактної групи надали Києву допомоги на колосальну суму — понад 55 млрд доларів.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що зустріч була зосереджена на трьох ключових питаннях: протиповітряній обороні, боєприпасах та засобах підтримки. Згідно з повідомленням Reuters, Україна просила зброю великої дальності, реактивні літаки та боєприпаси.

Напередодні зустрічі Вашингтон оприлюднив рішення про виділення додаткових 325 мільйонів доларів нової військової допомоги для України, включаючи боєприпаси для HIMARS, передових ракет і протитанкових мін. Крім цього, вчора Естонія також анонсувала додатковий пакет військової допомоги, до якого увійшли: 155-мм артилерійські боєприпаси, прилади нічного бачення, боєприпаси до стрілецької зброї та інше обладнання.

Остін: Ми збираємося зосередитися тому, що Україні треба зараз

Ллойд Остін на 11-му засіданні Контактної групи з питань оборони України

Виступаючи на підсумковому брифінгу разом з Марком Міллі, Ллойд Остін сказав, що союзники зараз фокусуються на ключових потребах, які треба Україні зараз, а також у середньостроковій перспективі. Він заявив, що сьогодні були новини з боку ЄС про наміри прискорити виробництво боєприпасів для України. Остін виразив упевненість, що зброя, яка поступить у наступні місяці, дасть ЗСУ перевагу на полі бою.

Також на брифінгу представники США відхилили питання про надання Україні винищувачів. Остін заявив, що США надають Україні засоби протиповітряної оборони наземного базування, які, за його словами, найбільше потрібні, і це треба негайно. ППО знадобиться у "великому бою" у майбутньому, каже Остін, аби українці могли оберігати інфраструктуру та війська.

Марк Міллі заявив, що винищувачі F-16 — питання політики, зараз роблять ставку на ППО.

"F-16 чи будь-які інші винищувачі — це політичне питання. З військової точки зору, є завдання контролювати повітряний простір і існує багато способів це зробити. Найбільш ефективний та швидкий спосіб з точки зору ціни для України — це контролювати повітряний простір за допомогою ППО", — каже Міллі.

Міністр оборони України Олексій Резніков описуючи сьогоднішні результати "Рамштайну", сказав, що зараз говоримо про ППО, але літаки також будуть

"Звичайно, сьогодні ми підтвердили нашу потребу в західних літаках як частини ППО. І я впевнений, що у нас будуть сучасні, покоління 4++ бойові літаки. Але просто зараз ми говоримо про головні потреби — наземну ППО", — заявив він.

Наразі ще не ухвалено рішення про те, який саме західний літак стане основою майбутніх українських Військово-повітряних сил.

Наступного місяця США розпочнуть тренування ЗСУ на танках Abrams

США вже наступного місяця почнуть тренувати українські війська керувати танками Abrams. Вони прагнуть вивести їх на поле бою проти росії до кінця літа, повідомляє CNN із посиланням на американського чиновника, який супроводжував міністра оборони США Ллойда Остіна.

31 танк M1A1 Abrams буде відправлено до середини травня в Німеччину, де приблизно 250 українців пройдуть 10-тижневий курс навчання з американськими військами. Одні навчаться керувати танками, а інші — ремонтувати та обслуговувати їх. Хоча США спочатку заявляли, що надішлють новіші версії танків M1A2, офіційні особи заявили в березні, що українці натомість отримають M1A1, різко прискоривши терміни доставки.

Мета США полягала в тому, щоб українські війська пройшли підготовку до того, коли будуть готові відремонтовані танки "Абрамс", щоб вони могли негайно почати бойові дії. Цистерни переобладнаються під потреби України.

У Польщі біля кордону створять "СТО" для українських Leopard

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що підписав разом з головами оборонних відомств Німеччини та Польщі документ про намір відкрити на біля кордону території Польщі Центру технічного обслуговування українського парку танків Leopard 2. Це сприятиме зміцненню нашої співпраці та можливостей українських захисників.

"Сформований спільними зусиллями "броньований кулак" зірватиме агресію терористичного режиму проти Європи та всього вільного світу. Українські воїни вміють захищати свою країну. Сучасні західні технології призведуть до поразки москви. Чим швидше це станеться, тим швидше настане мир", — заявив Резніков.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав журналістам, що очікує, що хаб коштуватиме 150-200 мільйонів євро (165-220 мільйонів доларів) на рік, які "ми розділимо справедливо, як і все інше". Він сказав, що очікує, що хаб розпочне роботу приблизно наприкінці наступного місяця, передає AP.

В одному зі своїх постів за підсумками самміту Резніков написав, що Україна "де-факто вже є частиною простору безпеки Альянсу", досягнувши безпрецедентного рівня оперативної сумісності.

Снайперські гвинтівки та пальне від Канади

На зустрічі також було оголошено, що уряд Канади виділив 39 мільйонів канадських доларів (28.9 млн дол США) нової військової допомоги Україні, яка включатиме 40 снайперських гвинтівок, набої до них, 16 радіоприймачів і пожертвування фонду НАТО для допомоги Києву у війні проти росії.

Про останній раунд канадської допомоги оголосила міністр оборони країни Аніта Ананд на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Згідно з заявою міністерства оборони Канади, гвинтівки та боєприпаси будуть отримані від канадської компанії Prairie Gun Works, а радіостанції – від L3Harris Technologies. Внесок до фонду НАТО у розмірі близько 34,6 млн канадських доларів допоможе забезпечити Україну паливом та іншими активами.

Столтенберг впевнений, що Україна готова повернути собі території

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг був присутній на Рамштайні у п’ятницю, де заявив, що "впевнений", що Україна готова повернути собі більше території, оскільки Київ готується до нового наступу проти російських військ. Так Столтенберг відповів журналістам, коли його запитали, чи є в України те, що їй потрібно для успішного наступу:

"Я впевнений, що тепер вони зможуть звільнити ще більше території. Одна з головних проблем тут сьогодні полягала в тому, щоб пройти всі різні можливості, системи, постачання, які потрібні українцям, щоб мати можливість повернути більше землі", — сказав Столтенберг.

Як повідомляв "Телеграф", Резніков заінтригував українців перед Рамштайном, заявивши, що ворог відчує наслідки цих угод.