Ганебна атака, геноцид... Справедливість знайде винних: як світ реагує на вбивство росією українців в Умані

Західні країни засудили удари по мирних містах

Жорстоке вбивство мирних мешканців у багатоповерхівці в Умані шокувало посла Великої Британії в Україні Мелінду Сіммонс, друзі якої перебували у місті на момент атаки. А посол Ізраїлю висловив співчуття родинам загиблих, нагадавши, що місто має особливе значення для євреїв усього світу.

"Телеграф" розповідає, як відреагували на чергове звірство росіян у світі:

Брінк: росія досі не зрозуміла, що її жорстокість лише зміцнює рішучість

Посол США в Україні Бріджит Брінк однією з перших відреагувала на масований удар росіян, засудивши вбивство мирних мешканців.

"Ще більше життів трагічно втрачено, коли російські ракети влучили в черговий житловий будинок. росія досі не зрозуміла, що її жорстокість лише зміцнює рішучість України та поглиблює нашу відданість підтримці України у її боротьбі", — написала Брінк у Twitter.

Сіммонс: У мене є друзі в Умані, яким довелося втекти зі своєї квартири

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс розповіла, що її друзям в Умані довелося тікати з квартири під час ранкового обстрілу росії.

"У мене є друзі в Умані, яким довелося тікати зі своєї квартири. російські авіаудари минулої ночі не повинні відчуватися гірше за інші, але коли знаєш людей, які постраждали, це неминуче. Те, що справедливість прийде за ці напади, зараз не втішає, але я тримаюся за це", — зауважила Сіммонс.

Посол Великої Британії розповіла, що її друзям довелося тікати з квартири

Посол Ізраїлю: поділяємо біль невинних смертей

Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський висловив співчуття родинам загиблих від ракетного обстрілу мешканців дев'ятиповерхівки в Умані, додавши, що це місто має особливе значення для євреїв всього світу:

"Ми поділяємо біль невинних смертей і стоїмо разом із людьми України у цю важку годину, після російського ракетного обстрілу, який призвів до загибелі мирних жителів, деякі з них в Умані, особливому місці релігійного та культурного значення для євреїв всього світу", — написав Бродський.

Зазначимо, що щороку десятки тисяч ортодоксальних євреїв їдуть в Умань на свято Рош га-Шана до могили рабина Нахмана.

Чапутова: Ми не можемо відвертати очі

Президент Словаччини Зузана Чапутова, яка у п'ятницю, прибула до України разом із президентом Чехії Петром Павлом, назвала атаку росії ганебною.

"Ганебні атаки минулої ночі на декілька українських міст, серед яких Умань та Дніпро, внаслідок яких загинули невинні люди, нагадують, що ми не можемо відвертати очі" – написала Чапутова у своєму Facebook.

Чапутова та Павел сьогодні мали змогу особисто пересвідчитися у наслідках російських звірств під час візиту до Бородянки під Києвом.

Депутат Європарламенту: рф головує в Радбезі й одночасно проводить геноцид

Депутат Європейського парламенту Гі Вергофстадт вкотре привернув увагу до того факту, що воєнні злочини росія продовжує здійснювати під час головуванні в Радбезі ООН, організації, що мала б підтримувати міжнародний мир.

"росія: головування в Раді Безпеки ООН і геноцид в Україні минулої ночі одночасно…", — написав депутат.

Депутат Європейського парламенту звернув увагу на головування країни-терориста в ООН

Посольство Естонії: Кожен день безкарності коштує життів

Офіційний акаунт у Twitter Посольства Естонії в Україні поширив фото руйнувань, які спричинила російська ракета в Умані. У посольстві зазначили, що кожен день безкарності коштує життя українцям.

Естонія засудила удар по мирних містах

Цинічна брехня рф

Водночас міністерство оборони росії вже встигло порадіти своєму успіху, опублікувавши цинічний пост у своєму Telegram-каналі. Згодом у шойгу розповіли про "міфічний" удар по позиціях ЗСУ у спробі виправдатися за трагедію в Умані, внаслідок якої загинули мирні громадяни. У повідомленні пресслужби відомства заявили, що "груповий ракетний удар було завдано зброєю великої дальності повітряного базування по пунктах тимчасової дислокації підрозділів резерву ЗСУ". Окупанти при цьому цинічно додали, що всі цілі були уражені.

А самі росіяни, не гаючи часу, веселяться у мережі через трагедію в Умані, звинувачуючи у всьому українців.

Раніше "Телеграф" писав, що внаслідок нічного удару по Україні одна з ракет окупантів влучила у житловий будинок в Умані. Станом на 18:00 відомо про щонайменше 21 загиблого внаслідок теракту росіян, серед загиблих є діти. Рятувальна операція на місці трагедії продовжується.

Також уночі були влучення й у Київській області. За даними місцевої влади, вночі над областю збили 11 ворожих ракет і два безпілотники. Також ракетами окупантів було обстріляно Дніпро, де загинули 31-річна жінка та її донька. Під вогнем окупантів опинилися житлові будинки та промислові споруди.