Ватикан візьме участь у секретній місії в Україні: що відомо

Ватикан хоче покласти край повномасштабній війні в Україні

Папа Римський Франциск, який має на меті провести зустріч із патріархом російської православної церкви кирилом, заявив, що Ватикан готується взяти участь у секретній мирній місії. Основна її мета — спроба припинити війну в Україні.

Про це голова Католицької церкви повідомив по поверненні з триденного візиту до Угорщини, пише Reuters.

"Існує місія, яка зараз здійснюється, але вона ще не є публічною. Коли вона стане публічною, я розкрию її. Я думаю, що мир завжди досягається через відкриття каналів. Ви ніколи не зможете досягти миру через закриття. Це нелегко," – сказав він.

За словами Папи, він вже встиг обговорити ситуацію в Україні з угорським міністром Віктором Орбаном, а також представником РПЦ у Будапешті, митрополитом Іларіоном.

Варто нагадати, що з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну, Папа Римський Франциск чи не щотижня виступає із закликом припинити війну. Ба більше, він наголошував і на тому, що задля миру готовий встати посередником між двома ворогуючими країнами. Однак жодних зрушень у розв'язані ситуації його дії не дали.

Водночас українська сторона, а саме прем'єр Денис Шмигаль після зустрічі з Папою у Ватикані, котра відбулася минулого тижня, повідомив, що обговорив з останнім так звану "формулу миру", раніше запропоновану президентом Володимиром Зеленським.

Крім того, український урядовець звернув увагу голови Католицької церкви на потребу надати допомогу у репатріації дітей, яких росія вивезла з тимчасово окупованих територій України.

"Святий Престол готовий це зробити (допомогти репатріювати дітей), тому що це правильно. Всі людські жести допомагають, але жести жорстокості не допомагають. Ми повинні зробити все, що в наших силах", – прокоментував своє ставлення понтифік.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у перші тижні повномасштабної війни в Україні Папа Римський хотів зустрітися з президентом рф володимиром путіним, однак цього не сталося через відмову диктатора.