У США відреагували на атаку дронів по кремлю і заяву про замах на путіна

У США обіцяють дати свою оцінку атаці дронів на кремль

У США заявили, що не отримували попередження про ймовірну атаку безпілотників на кремль, яка сталася в ніч проти 3 травня. Вашингтон намагається з’ясувати, що ж сталося у росії насправді.

Про це повідомляє CNN із посиланням на коментарі офіційних представників США. Що стосується заяв росії про те, що атака на кремль була навмисним замахом на життя володимира путіна, то Америка дасть свою оцінку правдивості цих тверджень пізніше.

"Що б не трапилося, завчасного попередження не було", — сказав представник США CNN, додавши, що влада все ще намагається з’ясувати, що саме сталося.

За словами іншого джерела, Америка все ще працює над оцінкою претензій росії до України. Поки не знайшлося підтверджень про те, що атака дронів на кремль нібито була спланована Україною, щоб убити путіна, про що заявив його прес-секретар дмитро пєсков. Російські депутати вже закликають помститися і завдати удару у відповідь по офісу Володимира Зеленського в Києві.

Українці, на відміну від росіян, захопилися атакою на кремль. У мережі вже створили багато мемов на цю тему і жартують, що в росії все йде "за-планом" вкотре. У властивій росіянам манері українці погрожують тим, що "все тільки починається" і нагадують фразу про "Київ за три дні", яку пропагандисти часто промовляли на початку повномасштабного вторгнення.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна спростувала свою причетність до удару по кремлю. У прес-службі Зеленського нагадали, що Україна захищається, а не нападає. Крім того, удар по кремлю може бути приводом для великого теракту всередині країни. Весь цей інцидент є російською провокацією, щоби виправдати якісь майбутні терористичні акти, стверджує Михайло Подоляк.