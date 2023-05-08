Китай посадить Україну за стіл переговорів із росією? Чим стурбовані західні ЗМІ

Саме Китай може підштовхнути рф сісти за стіл переговорів з українцями

Майбутній контрнаступ Збройних сил може прокласти шлях до переговорів між Україною та росіє вже до кінця 2023 року. Водночас підштовхнути москву сісти за стіл переговорів із Києвом може допомогти Китай. Таке припущення висловили кілька високопоставлених посадовців США та Європи.

Про це у понеділок, 8 травня, пише у своєму матеріалі The Wall Street Journal, зазначивши, що про зміну мислення Заходу, зокрема США, які досить скептично ставилися до активності з боку Китаю, може свідчити готовність Пекіна заохочувати росіян до переговорів із українською стороною.

За словами співрозмовників, відповідний підхід може ґрунтуватися на переконанні, що ані росія, ані Україна не здатні продовжувати війну нескінченно, а готовність КНР відіграти роль у міжнародних мирних перемовинах повинна ще піддатися перевірці. Водночас американські посадовці не впевненні, що росія готова вести перемовини про припинення вогню за президента володимира путіна.

Джерела переконані, що зацікавленість у переговорах зближує Штати із деякими європейськими країнами, які хочуть, аби російсько-українська війна закінчилася, або, як мінімум, її інтенсивність була знижена. Попередньо, обговорення певних рішень можуть відбутися вже цього року.

Варто зазначити, що США, Велика Британія та інші країни-союзниці України публічно заявляють, що Києву необхідно надавати підтримку до повної перемоги над російською федерацією.

"Ми чітко дали зрозуміти, що продовжуватимемо підтримувати Україну, коли вона захищає свою країну від неспровокованого вторгнення росії, і ця підтримка продовжуватиметься. На жаль, ми не бачимо ознак того, що рф готується припинити свої напади на український народ. Тому ми прагнемо й надалі допомагати Україні захищати її народ від російської агресії", − повідомив речник Ради національної безпеки США Адам Ходж.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як американський політик Генрі Кіссінджер заявив, що криза в Україні наближається до переломного моменту, наголосивши, що вбачає в цьому роль Китаю.