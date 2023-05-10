По Ізраїлю завдано масованого ракетного удару: відео та подробиці

Відомо про одного потерпілого

Ізраїль вкотре опинився під масованим обстрілом. Територією країни із Сектору Газа випущено близько 60 ракет. Повітряні цілі успішно перехоплює ізраїльська ППО "Залізна баня".

Так, сьогодні, 10 травня, сирена ППО прозвучала в Ашкелоні, Ган-Явні, Сдероті та інших населених пунктах Західного Негєва. Про це повідомляє Israel Info.

Зафіксовано один приліт у Сдероті. Внаслідок пригоди було пошкоджено будинок.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. А в Ашдоді під час обстрілу поранення дістала 60-річна жінка.

У матеріалі наголошується, що це перша відповідь терористичних організацій після ліквідації 9 травня трьох командирів військового крила Ісламського джихаду в секторі Газа.

Зазначається, що палестинці почали обстріл у відповідь на ізраїльську операцію "Щит і стріла", яку було розпочато в ніч проти 9 травня. Під час неї було завдано ударів по 10 цехах з виробництва зброї та військових об’єктів, що належать "Ісламському джихаду". Ізраїльська армія завдавала ударів по винищувачам та вертольотам.

У тому числі бомбардуванням зазнав цеху з виробництва зброї в Хан-Юнісі та об’єкт, на якому вироблявся цемент для будівництва підземних тунелів, які використовуються під час здійснення терористичної діяльності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 3 травня Ізраїль зазнав масованого обстрілу із Сектору Газа. Незабаром було опубліковано відео удару у відповідь.