Дивимось у бік Криму: росіяни намагаються прикинути, куди прилетить Storm Shadow, серед українців - хвиля мемів

Допомога Великої Британії нікого не залишила байдужим

Велика Британія заявила, що надає Україні ракети великої дальності Storm Shadow. Вони можуть поцілити на територію, яку раніше було складно досягнути, адже союзники надавали Києву припаси з меншою дальністю. росіяни вже почали бідкатися, що їм "кришка", а українці роблять ставки на те, куди прилетить ракета.

"Телеграф" зібрав найяскравіші реакції за сьогодні:

Українці: загадково дивляться у бік Кримського мосту

Українці у соцмережах підраховують, куди дістане така ракета. Журналіст Юрій Бутусов у Telegram опублікував карту із територією, куди зможе добити британський подарунок. Як бачимо, можливе застосування по об’єктах не лише в Криму, але й по території росії та Білорусі.

Соцмережі вже примірюють, куди дістане подарунок

Найбільше уваги приділяють незаконному Кримському мосту

Українці вже охрестили ракету зброєю перемоги. З ракетами дальністю до 250 км українська армія зможе "діставати" до російських баз глибоко в тилу окупованої території, наприклад, до Бердянська і Маріуполя на узбережжі Азовського моря.

Моделювання ситуації від Стерненка

Старший радник Конгресу США Пол Масаро зробив своє припущення про те, яку зброю Україна отримає наступною:

Що далі?

Цікаво також поглянути на найновіші зразки озброєння, які є в Україні та в росії. Останні, здається показали свої найкращі здобутки на параді до Дня Перемоги:

Британська ракета вже стала об'єктом мемів

росіяни: "нам кришка"

Довершеність Storm Shadow полягає не лише у технічних характеристиках, а й у здатності викликати паніку в росіян. Так, російський пропагандист Олександр Коц у своєму Telegram-каналі хвилюється, що українці цілитимуть вглиб російських територій:

У росіян істерика через нові ракети великої дальності

У соцмережах у коментарях росіяни глузують зі свого МЗС, мовляв, максимум, що буде у відповідь — нота протесту і рішуче засудження. Водночас деякі представники згадали про ядерну зброю і почали погрожувати всьому цивілізованому світу знищенням, що в принципі, не вперше.

росіяни кепкують з того, якою буде відповідь їхньої країни

У місцевих Telegram-каналах на кшталт "Бєлгорода" також насторожилися:

Російські пабліки сіють паніку

Своєю чергою російський терорист ігор стрєлков-гіркін закликав керівництво своєї країни призупинити дію зернової угоди з Україною, бо росіяни нібито мають якось відповісти на те, що їм на голову почнуть падати британські ракети. Напевно, він не здогадується, що рішення у цій угоді приймає не рф.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому ракети Storm Shadow для України – це реальний прорив.