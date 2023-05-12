Африканська зброя для росії: ПАР через скандал викликає посла США

Уряд Африки має намір провести власне розслідування через звинувачення у військовій допомозі росії

Уряд ПАР викликав посла США в Преторії після того, як він звинуватив Африку у допомозі росії. Рубен Брігеті II заявив, що у грудні 2022 року в Кейптауні був завантажений зброєю та боєприпасами російський корабель, який перебуває під санкціями.

Про це повідомляє CNN. Як заявив глава громадської дипломатії міністерства закордонних справ Південної Африки Клейсон Моньєла, "буде прийнято дипломатичний крок щодо посла США в Південній Африці".

Також Моньєла додав, що після зустрічі з послом буде опубліковано докладну заяву щодо звинувачень у військовій допомозі росії. Крім того, запланована розмова глави МЗС ПАР Наледі Пандор з американським колегою держсекретарем Ентоні Блінкеном.

За словами американського посла в ПАР, корабель був завантажений зброєю в той момент, коли два дні стояв поблизу військово-морської бази в Саймонстауні, що неподалік Кейптауна. Після завантаження судно вирушило до росії.

У канцелярії президента ПАР Сиріла Рамафоси відкидають ці звинувачення та заявляють, що немає жодних доказів цього. Також уряд має намір провести незалежне розслідування щодо цього. Також Моньєла додав, що Національний комітет з контролю над звичайними озброєннями не має жодних записів про те, що зброя і боєприпаси були продані росії. За його словами, Південна Африка "дорожить" своїми відносинами зі США, які він назвав "серцевими, міцними та взаємовигідними".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що африканський футболіст назвав росію другом та виправдав війну в Україні. За його словами, агресор вчинив правильно, адже на те були "привід та причини".