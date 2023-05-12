Дальнобійні ракети для України: у путіна знову погрожують, а США перестраховуються

У росії та США відреагували на передачу крилатих ракет Україні

Україна отримала від Великої Британії крилаті ракети Storm Shadow, що вже викликало істерику у росіян.

Так у російському МЗС рішення Лондона про передачу вкрай важливої для ЗСУ зброї вже назвали "безрозсудним кроком" і пригрозили "серйозною ескалацією" в зоні бойових дій.

"Російська сторона залишає за собою право на вжиття всіх необхідних заходів щодо нейтралізації загроз, які можуть виникнути внаслідок застосування Україною британських крилатих ракет", — йдеться у повідомленні.

Зовнішньополітичне відомство країни-агресора також заявили, що Лондон намагається утвердитися як "непримиренний суперник росії" і що той нібито намагається перевести конфлікт на "принципово новий рівень з точки зору руйнувань і людських жертв".

Своєю чергою координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що крок Великої Британії щодо передачі подібної зброї є суверенним рішенням, і що кожна країна має право сама визначати, як саме допомагати Україні.

Втім, він зазначив, що Вашингтон не змінив свою думку щодо передачі ЗСУ ракет далекого радіусу дії на кшталт ATACMS, а тому поки що цього чекати не варто.

Як повідомлялося раніше, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, навіщо Україні ракети Storm Shadow і як саме вони дозволять наблизити закінчення війни.