Дотиснули навіть Швейцарію: парламент дав добро на постачання зброї в Україну

Країна зберігала нейтральний статус майже 200 років

Уряд Швейцарії схвалив реекспорт свого озброєння до України. Важливо відзначити, що ця країна трималася нейтралітету протягом 200 років.

Про це повідомляє портал Euronews. Дві палати швейцарського парламенту та Національна рада проголосували за поправку до Закону про військове спорядження.

Зазначається, що раніше постачання зброї та боєприпасів до інших країн у Швейцарії не обговорювали, адже у законі було сказано, що країна з 1815 року дотримується нейтрального статусу. З цієї причини Швейцарія відмовила Німеччині, серед іншого, у дозволі на постачання боєприпасів для німецького танка Gepard. Але жорстока та агресивна війна рф проти України та безпідставні вбивства українців, ймовірно, спонукали уряд країни переглянути це.

Як повідомляє видання, боєприпаси в Україні закінчуються і, незважаючи на постачання з ЄС, їх все одно не вистачає. Крім того, запаси озброєння в Європі також виснажуються, але після цього рішення уряду Швейцарії ситуація має змінитися на краще.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Швейцарії назвали причини, з яких затримується контрнаступ ЗСУ. Одна з них полягає саме в тому, що зброя від західних партнерів надходить надто повільно.