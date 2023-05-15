"Велика сімка" оголосить про нову економічну допомогу Україні: що відомо

У заяві за підсумками саміту країн "Великої сімки" оголосять про економічну допомогу Україні

На зустрічі лідерів країн "Великої сімки" (США, Японії, Великої Британії, Німеччини, Канади, Італії та Франції), яка відбудеться у Хіросімі (Японія), буде оприлюднено заяву щодо України з обіцянкою економічної допомоги та засудженням російської агресії.

Про зміст проекту підсумкової заяви G7 щодо України розповів телеканал NHK.

Документ містить засудження вторгнення росії та обіцянки надання економічної допомоги Україні. Російську агресію названо нічим не виправданою та такою, що порушує Статут ООН. Зазначається, що війна, яку розв’язала і веде росія, негативно позначається на продовольчій та енергетичній безпеці. У проекті заяви сказано, що G7 "засуджує росію найрішучішим чином" і закликає її негайно і беззастережно вивести всі свої війська з України.

Також проект заяви лідерів країн "Великої сімки" містить попередження про серйозні наслідки для рф, якщо вона застосує ядерну, біологічну або хімічну зброю.

Крім того, документ містить обіцянку забезпечити Україні необхідну економічну допомогу. Також, згідно з проектом, допомогу буде надано і "країнам та людям, які постраждали від ситуації в Україні".

Зазначимо, що лідери країн G7 зберуться в Хіросімі на три дні – з 19 по 21 травня, і до них для різних переговорів приєднаються інші країни та об’єднання.

Як раніше повідомляв "Телеграф", "Велика сімка" готує потужний санкційний удар по росії. Свої напрацювання у цьому питанні партнери України планують озвучити саме на зустрічі лідерів "Великої сімки", яка відбудеться наприкінці травня у Японії.