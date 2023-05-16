Паспортна криза. Чому українці за кордоном стикнулися з серйозною проблемою

"Телеграф" з'ясував, чому у громадян виникли складнощі з документами і які є шанси на поліпшення ситуації

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну мільйони наших громадян виїхали за межі держави у пошуках притулку. Чимало українців перетнули кордон без документів, які дають право на виїзд в інші країни.

Відтак, вже в інших країнах суттєво зросло число звернень від громадян у закордонних дипломатичних установ з паспортних питань. Однак через значний ажіотаж утворилися черги, затримки, скандали тощо. Відповідно, дехто не може повернутися на Батьківщину.

"Телеграф" дізнавався, що відбувається і коли закінчиться "паспортна криза".

У чому саме проблема: подробиці

Нагадаємо, з початку нападу рф на Україну в кінці лютого 2022 року переважна більшість країн ЄС значно спростила в'їзд нашим громадянам, змушеним за кордоном рятуватися від війни. Так, у перші дні бойових дій лютого-2022 багатьох впускали до Польщі й зовсім без документів. В інші країни Європи громадяни потрапляли за спрощеною процедурою.

Згодом у багатьох українців почали виникати труднощі з оформленням/переоформленням документів для повернення в Україну чи перебування за кордоном.

Так, про серйозні бюрократичні затримки у Британії нещодавно повідомила українська журналістка Олена Степаненко, яка перебуває на "Туманному Альбіоні".

"Від початку повномасштабного вторгнення у Британію прибуло близько 160 тисяч українських жінок і дітей. Упродовж 4 місяців усі отримали необхідні документи від уряду. Але — додому нам повернутися зась, бо отримати чи хоча б подовжити закордонний паспорт тут — нереально. Слоти електронної черги — один на день. Ще раз, порівнюємо: 160 тис. посвідчень особи з нуля за 4 місяці. І цілих 100 паспортів за 5 місяців, якими хвалиться консульство України в Лондоні. Я не знаю, що з цими людьми не так… Сядьте і порахуйте, 100 за 5 місяців, 210 паспортів за рік, 2100 за 10 (років), 21000 за сто (років). Вам ніде не муляє, ні?", — висловила своє обурення вона у Facebook.

Причому, як повідомляють користувачі соцмереж, в інших українських консульствах у Британії — та ж сама ситуація.

Як уточнила в коментарі "Телеграфу" Олена Степаненко, продовження паспорта — нетривала процедура, адже це оформлюється і в живій черзі.

"Але решта послуг (як от оформлення нового паспорта чи будь-що інше) вимагає електронної черги, а з цим усе безнадійно. Подруга казала, що в січні їй пощастило зловити слот на липень, і то лише в Единбурзі (столиця Шотландії, 665 км від Лондона, — Авт.). Уявіть!", — зазначила вона.

За словами журналістки, з початку вторгнення рф в Україну англійці видали всім біженцям біометричну посвідку на проживання (BRP). За чотири місяці вони набрали волонтерів, навчили, обладнали пункти у великих містах для сприяння українцям.

"Чому наші так не можуть?! Тисячі людей тут просто зависли без можливості повернутися додому", — обурюється медійниця, додаючи, що BRP — це як паспорт в Англії, видається на три роки, але для виїзду за кордон треба віза або дійсна біометрика.

Олена Степаненко також скаржиться, що через оформлення чи переоформлення документів можна буквально посивіти, "ловлячи" чергу.

Що в інших країнах?

Деякі користувачі водночас повідомляють про аналогічні бюрократичні затримки і в деяких інших країнах Європи. Зокрема, у Швеції та Бельгії.

Втім, як повідомили "Телеграфу" наші читачі з деяких інших країн Європи, такі складнощі існують не всюди. Так, наприклад, в Австрії, Німеччині та Іспанії затримка з оформленням паспортів для українських біженців стоїть не так гостро.

Який порядок оформлення документів за кордоном?

Як зазначають в МЗС, оформити/продовжити закордонний паспорт в Європі можна у наших посольствах і консульствах. Повний їхній перелік — на сайті МЗС України у списку кожної країни.

Мінімальний список документів:

Паспорт або ID (до 14 років — свідоцтво про народження). Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП, або раніше ІПН). Внутрішній паспорт громадянина України.

Детальна інформація щодо процедури та порядку документування українців за кордоном із переліком необхідних документів розміщена на веб-сторінці МЗС України у розділі "Паспортні дії".

Водночас через велику кількість заявок від українців, стало очевидним, що диппредставництва в низці країн не справляються з потоком, через що і стався збій і виникли багатомісячні затримки.

Як відомо, щоб частково знизити ажіотаж, ще з літа минулого року Україна почала запускати за кордоном паспортні сервіси держпідприємства "Документ". Нещодавно представництво ДП почало роботу паспортного сервісу у німецькому Кельні. До того у ФРН працював сервіс у Берліні. Окрім Німеччини, підрозділи паспортного сервісу на сьогодні доступні у чотирьох містах Польщі (Варшава, Краків, Ґданськ, Вроцлав), у Туреччині (Стамбул), Словаччині (Братислава) та Чехії (Прага).

Як дипломати будуть виправляти ситуацію з паспортами?

На шквал скарг від українців стосовно паспортів вітчизняні дипломати у Великій Британії відреагували стримано оптимістично: вони переконують, що обізнані з проблемою та намагаються її вирішити.

"З початку року нам вдалося на 30% оптимізувати роботу Консульства, а відтак суттєво збільшити кількість основних консульських послуг, що надаються установою. Окрему увагу приділимо найбільш гострому на сьогодні питанню – оформленню паспортів. З початку року вдвічі збільшено кількість оформлених паспортів, а також значно зменшено час очікування їх прибуття до установи… Наша установа є серед лідерів з надання послуги із доставки оформлених в Україні паспортів. Від започаткування цієї послуги наприкінці грудня минулого року вже доставлено та видано понад 100 документів. Продовжено започатковану нами практику прийому вразливих категорій громадян України з паспортних питань за попереднім записом щосуботи… Розуміючи вкрай гостру потребу в оформленні паспортів на території, у січні ц.р. Посольство ініціювало відкриття відокремленого підрозділу ДП "Документ" Центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс" на території Англії (Лондон /Манчестер). Приємно, що наша ініціатива була підтримана МЗС та Державною міграційною службою України", — говориться у повідомленні диппредставництва.

Дипломати очікують, що проєкт буде успішно реалізовано вже найближчим часом, але не уточнюють, коли саме. Також зазначається, що започатковано практику виїзного консульського обслуговування громадян України, що живуть у віддалених від Лондона регіонах. За результатами опитування визначено п’ять міст і вже проведено прийом громадян у Манчестері.

"В травні очікуємо на посилення нашої команди новим співробітником, що дасть нам можливість відкрити додаткові слоти на оформлення паспортів", — підсумовують дипломати.

Втім, гострі дискусії в соцмережах з приводу черг, слотів та затримки не лише не вщухають, а продовжуються з новою силою.

Що кажуть у МЗС

На запит "Телеграфу" в Міністерстві закордонних справ уточнили, що для оперативного забезпечення дійсними документами громадян України за кордоном у вітчизняне законодавство внесені зміни (постанова Кабміну від 28.02.2022 №170). Цей документ продовжує строк дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон і дає підстави вносити відомості про дітей до закордонного паспорта їх батьків/інших законних представників.

"Ця процедура дала змогу у короткий термін тимчасово вирішити проблему масового документування українців. Процедура насамперед орієнтована на громадян, які вимушено залишили Україну у зв’язку із військовими діями та/або повертаються в Україну в терміновому порядку, є безкоштовною та вчиняється закордонною дипломатичною установою у день звернення заявника", — пояснюють у МЗС.

В міністерстві також радять за першої ж можливості оформити новий закордонний паспорт як для повнолітньої особи, так і для дитини, інформацію про яку вносили в закордонний паспорт одного з батьків/законних представників.

При цьому, якщо особа прагне перебувати за кордоном невизначений строк, подорожувати між країнами авіасполученням, подавати документи в закордонні консульські установи на отримання візи, необхідно все ж таки оформити повноцінний закордонний паспорт. Новий документ можна оформити в ЗДУ (Закордонній дипломатичній установі). Це робиться у строк до трьох місяців без врахування строків доставки виготовленого паспорта з України до ЗДУ, кажуть дипломати.

"Враховуючи велику кількість звернень громадян України за кордоном щодо оформлення нових закордонних паспортів, МЗС звернулося та очікує позитивного рішення від Міністерства фінансів України щодо виділення додаткового фінансування бюджетної програми на 2023 рік", — повідомляють у МЗС.

Також у міністерстві кажуть, що для задоволення величезного попиту співгромадян у поновленні паспортних документів (у зв’язку з їх втратою чи закінченням строку дії за кордоном) консульські підрозділи ЗДУ адаптували графік прийому громадян для максимального задоволення потреб заявників в оформленні документів, "враховуючи можливості кожної окремої ЗДУ".

"Проблеми вчасного документування громадян України за кордоном поступово вирішується також збільшенням в окремих країнах посад консульських працівників, які відповідають за паспортний напрям, у межах наявного обмеженого фінансування консульської служби України", — наголошується у відповіді МЗС України.

Таким чином, очевидно, паспортна криза українців за кордоном ще далека до вичерпання і триватиме надалі. Адже ситуація залежить від низки чинників: фінансових, кадрових (кількості працівників консульств, посольств), логістично-організаційних (виготовлення нових документів, робота паспортних сервісів) тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, хто може виїхати з України без закордонного паспорта. Але перед поїздкою краще звернутися до компетентного органу країни Євросоюзу, до якої планується поїздка, щоб уточнити інформацію про необхідні для в’їзду документи.

Також повідомлялось, що в Україні через зміну правил транслітерації планували анулювати закордонні паспорти, що спричинило паніку серед громадян, які виїхали за кордон через війну.