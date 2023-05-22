Він пропонував забути про Крим: Зеленський відмовився від зустрічі з одним із світових лідерів на G7

Український лідер Володимир Зеленський не з’явився на зустріч із бразильським колегою

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, який нещодавно дивно висловився про війну в Україні, засмутився через те, що під час саміту "Великої сімки" український лідер Володимир Зеленський не прийшов на зустріч із ним.

Як пише видання Globo, Лула да Сілва запевняє, що зустріч із Зеленським було внесено до плану саміту.

"Ми чекали і отримали інформацію про те, що українська делегація затримується. Тим часом я прийняв президента В’єтнаму. Коли він поїхав, Україна не з’явилася. Зеленський безумовно мав іншу зустріч. Я не був розчарований, я був засмучений, бо хотів би зустрітися з ним. Зеленський дорослий і знає, що робить", — зазначив бразильський лідер.

Після цих слів він знову висловився щодо ситуації в Україні. Цього разу він "наїхав" на президента США Джо Байдена за те, що той нібито тисне на диктатора володимира путіна.

"Це не допомагає, на мій погляд. Що допомагає, то це заклики "люди, давайте спочатку сядемо, охолонемо і поговоримо". Іноді це вимагає часу", — додав він.

Цікаво, що Бразилія активно намагається посадити Київ та москву за стіл переговорів. Нещодавно Лула да Сілва говорив, що Україна має відмовитися від Криму.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Бразилія направляла до Києва посередника у мирних переговорах.