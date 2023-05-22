Підсумки саміту G7: український тріумф та вирок для путінської росії

Кремль ставив на сценарій ослаблення згуртованості навколо України, а сталося протилежне

У японській Хіросімі завершився саміт "Великої сімки" (G7). Крім членів цього об’єднання економічних гігантів – США, Франції, Великобританії, Німеччини, Японії, Італії та Канади, у заході як запрошені гості взяли участь президент України Володимир Зеленський , а також лідери так званого Глобального Півдня.

Експерти підбили для "Телеграфу" підсумки саміту, зокрема, оцінивши їхнє значення для прискорення наближення української перемоги над рф.

Зустрічі, що проходили з 19 по 21 травня, багато в чому були зосереджені на подоланні російської агресії проти України, встановленні справедливого миру. У зверненні, записаному Зеленським у ніч проти 22 травня, він запевняв, що учасники зустрічей у Японії підтримують українську позицію щодо того, що важливими є повернення всіх наших територій, усіх наших людей, реальні гарантії безпеки.

Літаковий та політичний удар по росії

Професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету Максим Ялі вважає головним підсумком візиту Зеленського на саміт G7 заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца, який висловив думку всіх учасників заходу. А саме – що демократичні країни з найбільшими економіками світу допомагатимуть Україні протистояти російській агресії так довго, як це буде потрібно.

"Тим самим було спростовано чутки, що ходять у деяких західних медіа, а також постійно розганяються російськими пропагандистами, ніби ось-ось Захід втомиться від України і перестане надавати їй допомогу", — пояснює політолог.

На саміті, продовжує він, це спростовували і відповідними заявами, і конкретними діями.

Так, президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військово-технічної допомоги Україні майже на 400 млн доларів.

З прем’єром Великобританії Ріші Сунаком, як запевняє Зеленський, обговорювали питання створення " літакової коаліції ", де провідну роль зайняв саме офіційний Лондон.

"До саміту "Великої сімки" вже були хороші новини про ймовірне надання Україні давно очікуваних американських винищувачів F-16 . Низка західних країн (Великобританія, Данія, Бельгія, Нідерланди) заявили про готовність тренувати наших пілотів. А на саміті в Японії довгоочікуване "так" з цього приводу сказали й США. Отже, контури майбутньої коаліції вже окреслені — і немає сумнівів, що ми отримаємо F-16. Швидше за все, вже цієї осені", — наголошує Максим Ялі.

Політолог, військовий експерт, співголова Громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов погоджується, що одним із найбільш значущих рішень саміту став перехід у реальну площину політичного рішення про надання ЗСУ винищувачів четвертого покоління – F-16.

"Те, що ми отримаємо натовські літаки, – факт, що вже відбувся. Тепер обговорюються питання логістики та навчання наших пілотів, – зазначає Дмитро Снєгирьов. – Також на саміті вирішувалося питання подальших поставок систем ППО. Тобто ми бачимо посилення військово-технічної та економічної підтримки нашої країни, попри всі зусилля рф заблокувати або хоча б знизити ці процеси. Позиція демократичного світу чітка і однозначна — "ми нікуди не підемо, Україну ніхто не покине". І це — остаточний вирок путінській росії. Питання часу, коли вона буде повалена, а ми почнемо відновлення та процвітання".

Директор компанії стратегічного консалтингу Berta Communications, офіцер Першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна Тарас Березовець практично впевнений, що до кінця 2023 року Україна отримає перші західні винищувачі.

"Зважаючи на вже висловлену готовність низки країн Заходу допомогти нам у цьому ракурсі, рішення дозріло ще до саміту "Великої сімки". Там його просто оголосили, красиво оформили, — зазначає політтехнолог. — Для нас важливо отримати перші такі літаки. А там процес піде".

В ідеалі, на думку Тараса Березовця, нам добре було б мати шість подібних ескадрилій (близько 150 винищувачів), навчених пілотів.

"Тільки так ми зможемо суттєво змінити ситуацію на фронті, – вважає експерт. – Перспектива цілком досяжна. Не факт, що все необхідне ми отримаємо до кінця нинішнього року. Але 50—60 літаків – ймовірно".

Важливі сигнали

Ще одним важливим моментом Максим Ялі називає те, що Зеленський зустрівся не лише з усіма лідерами "Великої сімки" , а й з керівниками Індії, Індонезії, Республіки Корея (Південна Корея), В’єтнаму, Австралії.

"Особливо варто відзначити зустріч з індійським прем’єр-міністром — Нарендрою Моді. Це викликало серйозні хвилювання в середовищі російських пропагандистів. Дуже там бояться, що ще й Індія, що останній рік активно торгує з рф (зокрема, стоїть на другому місці після Китаю за обсягами закупівель російської нафти, що є основним джерелом доходів росбюджету і рятує економіку від стрімкого падіння), приєднається до санкцій проти країни-агресора".

На думку Дмитра Снєгирьова, відвідування Зеленським саміту – дуже чіткий політичний сигнал. І для росії, і для наших західних партнерів. Зокрема, що президент країни, яка воює, обороняється, може собі дозволити подібне закордонне турне.

"Нагадаю, що Зеленський тиждень тому три дні проводив вояж по Європі . А тепер – спочатку відвідав Лігу арабських країн , а потім – саміт "Великої сімки" в Японії.

Сильний жест, — вважає експерт. – Потужний сигнал про те, що незалежно від відсутності чи присутності в Україні верховного головнокомандувача ситуація на лінії фронту, в економіці, у політичному житті України – стабільна. Зустрічі в режимі відеоконференцій відходять у минуле. Таке підкреслення посилення наших позицій і послаблення – російських ".

Крім власне символізму (що особливо значуще для рф, на що, очевидно, також робився розрахунок), вистачало і практичних моментів, акцентує Дмитро Снєгирьов, нагадуючи про рішення в ракурсі військово-технічної підтримки України.

"Майданчик G7 був розумно використаний українським керівництвом для подальшого посилення нашої країни. Підуть рухи не лише в ракурсі надання нам додаткових систем ППО, а й бойової авіації натовського зразка. Не випадково Зеленський, спілкуючись з кожним із лідерів "Великої сімки", озвучував чітку оцінку їхніх країн у моменті військово-технічної, економічної допомоги Україні для ефективнішого відбиття російської агресії, – зазначає експерт. – На даній зустрічі саме українське питання було ключовим. Зокрема, у майбутній конструкції світової безпеки".

Йдеться, наголошує Дмитро Снєгирьов, про глобальне бачення ситуації, причому щодо не лише російської агресії, а й щодо гіпотетичних військових конфліктів, спровокованих тоталітарними країнами.

"Дуже чіткий, однозначний сигнал Ірану, Північній Кореї, Китаю. Демократичний світ демонструє консолідовану позицію щодо потужної протидії спробам зміни міжнародно визнаних кордонів. Також слід відзначити консолідовану позицію країн "Великої сімки" з приводу всебічної допомоги Україні. Причому допомоги – безстрокової. Аж до перемоги над рф. І після — для відновлення", — підсумовує експерт.

Красномовна багатокрапка

Керівник Центру аналізу та стратегій (ЦАС) Ігор Чаленко розмірковує так:

"Хоча три дні саміту лідерів держав G7 у Хіросімі завершилися, впевнений, у даному випадку ми не побачили жирної точки. Швидше – красномовна багатокрапка. Вона демонструє небувалий рівень підтримки України у війні проти російського агресора. Слід не забувати, що "Велика сімка" – це все-таки неформальний клуб геополітичних аксакалів переважно західного світу, водночас нинішній захід має колосальний ККД, наприклад, ми стали свідками кристалізації створення авіаційної коаліції, яка відчиняє двері для навчання українських пілотів на західних зразках сучасних багатоцільових винищувачів, а також наступну передачу F-16 у необхідній кількості. Просування цього питання прискорилося кардинально навіть у порівнянні з попередніми тижнями ".

Разом з тим, продовжує експерт, констатація країнами G7 рішення про підтримку України "стільки, скільки потрібно" знаходить нові фарби. У даному випадку йдеться не просто про конкретні нові пакети військової та фінансової допомоги, а й про посилення санкційного тиску на росію та тих, хто допомагає їй обходити обмеження.

"В очі впадає небувала дружелюбність, єдність та загальний настрій допомогти Україні не просто перемогти, а й досягти миру на справедливих умовах (із загального хору вибивається хіба що особлива позиція Бразилії, президент якої також був присутній на саміті як запрошений гість). Таким чином, розвіяні сумніви та неоднозначності, які ми спостерігали раніше від окремих країн, наприклад, Франції після відвідин президентом Макроном Китаю . Фактично, наша держава завершила підготовку геополітичного тилу перед початком великого наступу, – зазначає Ігор Чаленко. — Немає сумнівів, що виключно позитивну роль відіграв візит президента України на саміт лідерів G7".

Наша країна, акцентує керівник ЦАС, закріпила нещодавній переговорний трек у руслі європейського турне Зеленського, а також змогла зацементувати непорушність та центричність українського мирного плану, що ґрунтується на міжнародному праві та статуті ООН.

"Щобільше, окрім лідерів країн G7, ми змогли донести нашу позицію до гостей заходу , — зазначає Ігор Чаленко. — Наприклад, вкрай важливою була зустріч з прем’єр-міністром Індії — Нарендрою Моді. Україна продовжує розширювати геополітичні горизонти, як це було раніше на саміті Ліги арабських держав у Саудівській Аравії".

Меседж, за словами експерта, однозначний – Україна найбільше зацікавлена у якнайшвидшому досягненні миру. Саме тому наша країна ініціює проведення влітку саміту формули миру – на 500-й день початку широкомасштабного вторгнення рф.