У США окреслили терміни прибуття F-16 в Україну: подробиці

На деякі процеси потрібен час

Після узгодження з союзниками плану передачі Україні бойових літаків F-16 у рамках довгострокової підтримки нагальним питанням залишаються терміни. Аби навчитися керувати таким літаком у пілота-новачка йде більше 2 років, а ті хто вже керував, а потім припинив проходять п’ятимісячну перепідготовку. Тому передачу літаків в найближчі місяці чекати не варто.

Про це заявив міністр ВПС Френк Кендалл, повідомляє CNN. Він також зазначив, що доставка літаків в Україну займе в кращому випадку кілька місяців.

Зазначається, що американський персонал братиме участь у навчанні разом із союзниками та партнерами в Європі. Перш ніж українські Повітряні сили зможуть літати на літаках треба опрацювати низку деталей. Кендалл зазначив, що мова не тільки про F-16, а й про інші західні винищувачі. Він також додав, що це початок підготовки української армії на майбутнє.

Раніше "Телеграф" публікував інформацію від Міноборони України про те, що винищувачі можуть прибути в Україну вже цієї осені. Після поставки вони базуватимуться на території України.