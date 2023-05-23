Підіграють кремлю: стали відомі подробиці африканського "мирного плану" для України

Ініціативу підтримують шість країн Африки – ПАР, Замбія, Сенегал, Конго, Уганда та Єгипет

Країни Африки активізувалися, намагаючись "помирити" Україну та росію — африканський "мирний план" передбачає зупинку бойових дій без виведення російських військ з окупованих територій України.

Про це заявив речник президента ПАР Вінсент Магвенья, повідомляє Reuters.

"По-перше, це припинення бойових дій. По-друге, це є основою для міцного миру", — сказав Магвенья.

Такий програшний для України і вигідний для росії план, підтримують лідери шести африканських держав (Замбії, Сенегалу, Конго, Уганди, Єгипту та ПАР). Про неприйнятність такого підходу для України заявила посол України у ПАР Любов Абравітова.

"Мій президент (Володимир Зеленський, — ред.) дуже чітко дав зрозуміти — жодних переговорів між Україною та росією, доки росіяни не покинуть нашу територію в межах її міжнародно визнаних кордонів", — зазначила вона.

При цьому дипломат запевнила, що африканських делегатів у Києві приймуть і з ними "поговорять".

Нагадаємо, раніше президент ПАР Сіріл Рамафоса заявив про намір приїхати до України у складі місії від кількох африканських країн. У Києві готові прийняти делегацію та вислухати її пропозиції, але наголосили, що на сьогоднішній день єдиним реалістичним планом є "формула миру", запропонована Україною.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Південно-Африканська Республіка спростувала заяву про вихід із договору про Міжнародний кримінальний суд (МКС) і якщо президент росії владимір путін приїде в країну — він може бути заарештований за рішенням цього суду.