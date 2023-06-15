Перші підсумки 13-го Рамштайну: сотні ракет і навчання пілотів на F-16

На зустрічі лунали заяви, що Україну чекає важка битва, але Київ все одно переможе

У Брюсселі закінчилося 13-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайну". Вже відомі перші результати зустрічі — союзники посилять українську ППО та обговорювали навчання українських пілотів на західних винищувачах. На підсумковій пресконференції глава Пентагону Ллойд Остін оголосив про нові мільярдні внески країн-донорів: США, Канади, Великої Британії, Данії, Нідерландів, Італії, Норвегії та Німеччини.

Яку зброю надають Україні та які важливі заяви там лунали:

Підготовка українських пілотів

На "Рамштайні" говорили про прогрес у "коаліції винищувачів F-16". Зокрема, мова йшла про тренування українських пілотів, яке є частиною допомоги. Нідерланди та Данія повідомили про прогрес у планах підготовки українських пілотів на F-16.

Міністр оборони Олексій Резніков після засідання повідомив, що отримав зобов’язання від союзників про старт навчань, передає "Європейська правда":

"Сьогодні я чув дуже важливі новини про так звану "пташину коаліцію" чи "коаліцію винищувачів"… Сьогодні ми отримали зобов’язання від наших партнерів, що навчання почнуться, і що ми разом вибудуємо конструкцію цього консорціуму винищувачів", – сказав міністр.

Навчання почнуть спершу на винищувачах F-16, цей тренувальний процес очолять Нідерланди та Данія. Згодом, за його словами, приєднаються інші країни.

"Ми почули гарні новини від наших шведських партнерів, що ми матимемо опцію тестувати можливості там", – додав міністр.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг сьогодні став ньюзмейером і сказав, що тренування пілотів вже розпочалося. Але це згодом заперечив речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат.

Сотні ракет, обслуговування "Леопардів"

На підсумковій пресконференції міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що донори зосереджені на задоволенні нагальних потреб України в системах ППО наземного базування. Це особливо важливо, оскільки протягом останнього місяця росія посилила атаки. Тому США, Великобританія, Данія та Нідерланди відправлять Україні сотні ракет для ППО. Передача вже почалась і має завершитись за кілька тижнів.

Також Канада виділяє ще 500 млн доларів на снаряди ППО, щоб захистити небо України. Зокрема вона надасть:

288 ракет AIM-7 зі складу Збройних сил Канади для ППО;

10 тис. патронів калібру 105 мм для забезпечення артилерійських систем;

Операцію UNIFIER буде продовжено до 2026 року, що забезпечить значну спроможність Збройних сил Канади реагувати на нагальні потреби України в навчанні;

Канада сприятиме зусиллям з підготовки пілотів, обслуговування та підтримки українських F-16;

Канада також візьме участь у центрі обслуговування танків Leopard 2 у Польщі.

Канада відзвітувала, що були виготовлені усі 200 броньованих машин Senator, 116 уже доставлено, 18 мають бути доставлені наступного тижня. Найближчими днями будуть доставлені анонсовані раніше 6750 штурмових гвинтівок, 1,1 мільйона патронів калібру 7,62 мм, 250 тис. патронів калібру 5,56 мм та 70 тис. снайперських боєприпасів.

Німеччина та Польща ведуть роботу над утриманням обслуговуванням нових танків "Леопард".

Італія також оголосила про останній транш допомоги, до якого входять "найважливіші системи озброєння для оборони України".

Окрім цього, Норвегія, Німеччина та Данія оголосили нові пакети військової допомоги. Зокрема, Данія виділить ще приблизно на 2,6 млрд доларів для військової допомоги на 2024 рік.

Також минулого тижня США оголосили про пакет допомоги у понад 2 мільярди доларів, він включав додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot і HAWK і додаткові артилерійські снаряди калібру 105 мм і 203 мм. А президент США Джо Байден у вівторок схвалив пакет допомоги в розмірі 325 мільйонів доларів, який включає боєприпаси для передових зенітно-ракетних систем і ракетно-артилерійських систем високої мобільності, а також десятки інших бойових машин піхоти Bradley і бронетехніки Stryker.

Головні заяви про війну та контрнаступ

Ллойд Остін під час вступної промови наголошував, що боротьба України — це марафон, а не спринт.

"Ми збираємось у критичний та історичний момент. Як сказав президент Байден, "ця війна спрямована на знищення права України на існування як держави".

Щодо НАТО: "Ми продовжуємо підтримувати Україну у форматі політики відкритих дверей. Кожна країна має свій шлях до НАТО. Ми продовжуємо рухатися вперед у цьому напрямку".

Ллойд Остін

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі про контрнаступ: "Сотні тисяч росіян окопалися і чекають на українців. Це буде важка битва. Але Україна все одно переможе".

Також він зазначив, що західні країни підготували майже 60 тисяч українських військових для поточного контрнаступу. Навчання проходило на 3 континентах за участю 35 країн.

Раніше "Телеграф" розповідав, які рішення було ухвалено на попередньому "Рамштайні" наприкінці травня.