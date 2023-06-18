Майбутній вбивця путінських "Кинджалів": ізраїльська компанія представила нову "протиракету"

Sky Sonic розроблялася для ураження іранської гіперзвукової ракети Fattah

Ізраїльська компанія Rafael має намір продемонструвати наступного тижня ракету-перехоплювач Sky Sonic, призначену для боротьби з гіперзвуковими цілями — такими, як російські "Кинджали"

Поки що представлений ролик про можливості нової системи, пише Breaking Defense.

Наголошується, що нова система здатна вражати гіперзвукові цілі, що розвивають швидкість 10 махів. Це досягається за рахунок високої маневреності та швидкості перехоплювача. Система наведення здатна відстежувати цілі з низькою сигнатурою радіолокації і дуже високою швидкістю ходу.

У ролику показано поразку Sky Sonic цілей, що нагадують китайські гіперзвукові балістичні ракети DF-17 та безпілотники WZ-8, здатні досягти ходу, що перевищує втричі швидкість звуку.

Можливо, проект Sky Sonic був анонсований у зв’язку з нещодавньою демонстрацією Іраном гіперзвукової ракети Fattah.

Ізраїльська протиракета Arrow-3, що застосовується в даний час, або американський THAAD не в змозі на поточний момент усунути такі погрози. Зброя, здатна протидіяти ракетам типу Fattah, перебуває у стадії розробки. Sky Sonic має стати адекватною відповіддю на дисбаланс.

Поки не розкрито ТТХ нової ізраїльської протиракети, проте можна припустити, що вона є двоступінчастою, і її бойова частина має досягати гіперзвукової швидкості.

Водночас навіть за допомогою комплексів Patriot українська ППО примудряється щоразу збирати чудовий урожай збитих "Кинджалів". А при отриманні Sky Sonic можна буде справді зробити небо нашої країни закритим.