Підігрують росіянам? Навіщо Угорщина влаштувала шоу з українськими полоненими

Як військові потрапили з росії в Угорщину — загадка

Угорщина, яка вивезла 11 військовополонених українців з росії та ще й вплела в цю історію путінську РПЦ, здивувала навіть Євросоюз. При чому настільки, що Єврокомісія вимагає пояснень деталей та своєї участі у звільненні українських громадян, а також комунікацію держави з цього питання українською владою.

Як таке взагалі могло трапитися

8 червня пропагандистські російські медіа та сайт РПЦ повідомили, що за посередництва російської православної церкви та патріарха Кіріла на прохання угорської сторони відбулося передання Угорщині групи закарпатців.

Але понад тиждень українська влада не могла підтвердити чи спростувати факт вивезення полонених на територію Угорщини. Бо та не давала прямих відповідей. Далі від заступника прем'єр-міністра Угорщини Жолта Шем’єна пролунало підтвердження про те, що росіяни справді передали їм військових. Щобільше — Шем'єн сказав, що "українці зобов’язані РПЦ (!) своєю свободою".

Зустрічі з родичами дозволені лише лімітовані та не у місцях утримання. При цьому про умови утримання полонених нічого не відомо, повідомив у коментарі "Суспільному" радник Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Іван Ангелін.

"Зустрічі з родичами відбуваються наступним чином. вони приїжджають — на території Угорщини селять в якомусь готелі чи хостелі, потім забирають і везуть в якесь місце, і туди також привозять хлопців. Тобто родичі не відвідують місця утримання, а їх привозять і буквально годину, максимум дві, спілкуються", — пояснив Ангелін.

Родичам нічого не кажуть щодо перспектив повернення, а інформацію про імена та прізвища цих полонених було отримано не в результаті офіційних перемовин: це були оперативні відомості.

Він вважає, що держава має втрутитися і вжити якихось заходів, і має взагалі зрозуміти, на яких підставах людей передали, і на яких підставах людей приймають інші країни. Адже це перший відомий випадок про те, що передають наших військовослужбовців.

Реакція

Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець вважає, що метою Угорщини у цій справі є підігравання росіянам, про це він говорив у коментарі в ефірі єдиного телемарафону "Показати, що, мовляв, росіяни готові повертати Угорщині громадян України", — пояснив Лубінець.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що це варто прирівняти до захоплення заручників, заявив він у своєму YouTube-каналі. Важливою деталлю є те, що у публічному доступі немає пояснення, як вона змогла це зробити.

"Уявіть, скільки діб вони вже утримують наших полонених. І офіційно не визнають цього. На сьогодні встановлені прізвища та маршрути їхнього переміщення в Угорщину. От цікаво, як вони туди їх завезли. Угорщина не має виходу до моря. Цікаво було б дізнатися", — заявив Жданов.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на YouTube-каналі уряду Угорщини з’явилося відео із закликами до миру з картою України, на якій Крим не є частиною нашої країни.