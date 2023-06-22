Такого ще не було: ПАР виступила з новою пропозицією про переговори з росією

Ідея вже зустріла підтримку з боку Об’єднаних Арабських Еміратів

Парламент ПАР, після того, як її делегація відвідала Київ, виступив з новою пропозицією щодо війни в Україні. Там запропонували переговори між нашою країною та росією, але "по-новому".

Про це повідомляють африканські ЗМІ.

Африканські парламентарі висловлюють готовність провести мирні переговори між російськими та українськими колегами. За словами спікера національної асамблеї ПАР Носівіве Мапіса-Нкакули, для організації зустрічі українських та південноафриканських депутатів передбачається направити їм послання з пропозицією конкретних місць для обговорення питань ядерної та продовольчої безпеки, охорони екологічно вразливих об’єктів та обміну військовополоненими.

Також планується провести зустрічі з іншими зацікавленими сторонами задля досягнення позитивних змін. Ця ідея вже зустріла підтримку з боку Об’єднаних Арабських Еміратів.

"Під час зустрічі Об’єднані Арабські Емірати та ПАР заявили про свою готовність прийняти у себе парламенти кожної країни для подальшого обговорення війни, що триває", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час приїзду африканців до України росіяни випустили по Києву свої ракети.