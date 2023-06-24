"Цей день настав": мережу підірвали жарти про "військовий переворот" у росії

Українцям радять запасатися поп-корном та прохолодними напоями

Здається, на росії настають часи, на які так довго чекали українці: у недоімперії, яка збиралася захопити нашу країну за три дні, починаються "розбірки" чи "смута" або, якщо хочете, "період напіврозпаду".

Адже ще кілька місяців тому було неможливо уявити, що силовики почнуть гризню між собою, що найманці підуть "маршем на москву", звинувачуючи один одного у спробах захопити владу і, можливо, повалити недоцаря.

При цьому до того, що відбувається за поребриком, наші співвітчизники ставляться з гумором і невеликим сарказмом.

"Українське почуття гумору – це феномен, який досліджуватимуть наступні покоління", — пише відома блогерка та маркетолог Ярослава Гресь.

Вона наводить невелику добірку мемів на злобу дня, героями яких є, звичайно ж, євген пригожин, який, виявляється, насправді — "людина Буданова", і якій той повинен дати сигнал до виступу. Крім того, головний "вагнер" — це такий собі "чорний лебідь" або "несподіванчик" для росії.

Також українців тішить той факт, що між російською збройною опозицією та пригожиним можна виявити якийсь таємний зв’язок: усіма ними, можливо, керують із Генштабу ЗСУ.

Не обійшли українці увагою і тему волонтерства: адже стільки зусиль доклав Сергій Притула з однодумцями, щоб "назбирати" коштів на "купівлю" євгена пригожина, і ось цей радісний день настав.

Дісталася порція гумору також Ані Лорак, яка крім відправлення дронів на москву тепер ще, виявляється, здійснила "повстання" на росії.

Також присутня у добірці знаменита російська тітонька, яку наближення ЗСУ прогнало з Криму і жене далі по Росії.

Незважаючи на різні трактування подій, які відбувається в росії, українці сходяться в одному: чим більше вони "метелитимуть" один одного, тим легше нашим воїнам буде привести до тями російських військових, "вагнерівців" та інших товаришів.

Тому зараз головне – не переживати про те, що відбувається "на болотах", а купити фісташок та прохолодних напоїв, і продовжувати спостерігати за "захоплюючим серіалом", який, схоже, починає розгортатися в країні-агресорі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як у мережі жартували з приводу дрона, що Ані Лорак начебто "запустила" на москву.