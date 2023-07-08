Світ сперечається про те, як ліквідовувати військових рф. Чому правозахисники проти касетних бомб?

Касети є жахливо ефективним способом вибити ворога з окопів

Україна отримає від США нові ефективні касетні боєприпаси, на кшталт тих, якими росія з початку війни без розбору гатить по українських військових та цивільних. Правозахисні групи типу Human Rights Watch розкритикували цей крок, оскільки така зброя заборонена більш ніж у 100 країнах. Мовляв, це негуманно та вмирають цивільні.

"Телеграф" розповідає, чому такий вид озброєнь викликає суперечки на Заході та якими є аргументи на захист цього кроку:

Що це взагалі таке і чому вони заборонені

Касетні боєприпаси — це авіабомби, артилерійські снаряди або ракети з маленькими бомбочками всередині. Одна ракета у польоті розсіює велику кількість дрібних бомб над великою площею. Їх можна запускати з неба, землі або з моря.

Касетна бомба випускає у повітрі багато дрібних бомб, що розлітаються на велику територію. Ілюстрація CNN

Ці маленькі бомби розроблені таким чином, щоб вибухнути при зіткненні, але майже третина цього не робить. Це трапляється, особливо якщо вони приземляються на вологу або м'яку землю. Натомість вони залишаються смертельною небезпекою для мирних жителів протягом багатьох років, навіть десятиліть. У такому стані вони можуть вибухнути, коли їх взяти в руки чи наступити, убивши або покалічивши жертву. Діти в зоні ризику, оскільки бомби можуть нагадувати маленьку іграшку, їх часто підбирають з цікавості.

Їх роль у війні дуже приваблива, бо касетні боєприпаси можуть бути суперефективними проти наземних військ, які окопалися в траншеях і укріплених позиціях. А, як відомо, окопи — це те, чим займалися росіяни останні пів року. Касетні боєприпаси розлітаються на ці окопи, перетворюючи великі території занадто небезпечними для пересування, доки їх ретельно не очищають.

Але тут в гру вступає сумна статистика — 94% від усіх жертв касетних бомб становлять цивільні особи, з яких майже 40% — діти. Тобто, удар приходиться не за адресою, кажуть Женевський міжнародний центр гуманітарного розмінування та Коаліція з касетних боєприпасів.

Країни, де заборонені касетні боєприпаси

Саме через жертви серед цивільних 123 країни (серед них Велика Британія, Франція та Німеччина) заборонили використання та накопичення касетних боєприпасів. Це прописано у Конвенції про касетні боєприпаси. США, росія, Україна не підписували договору. Водночас США з 2017 року почали їх поетапне виведення з експлуатації.

Що саме і скільки отримає Україна

За словами офіційних осіб, США мають запаси приблизно 10 000 касетних боєприпасів у Європі, які можуть бути відправлені в Україну майже негайно, передає NBC.

Аналітики Defence Express припускають, що може йтися про касетні боєприпаси таких видів:

артилерійські 155-мм М864 боєприпаси;

касетні високоточні ракети M30 до HIMARS;

M261 MPSM – 70-мм касетний боєприпас Hydra;

у перспективі – ракети M39A1 ATACMS у касетному спорядженні.

Реакція правозахисників на надання Україні бомб

У вчорашній заяві-розслідуванні Human Rights Watch заявила, що і Україна, і росія вже застосовували у цій війні касетні бомби з моменту вторгнення агресора у лютому 2022 року. HRW закликала США не передавати Україні касетні боєприпаси, а також закликала обидві сторони припинити використання таких снарядів та не намагатись їх отримати на майбутнє.

До речі, за даними ЗМІ, нещодавно українські сили могли почати отримувати касетні боєприпаси DPICM від Туреччини.

"Касетні боєприпаси залишаються однією з найпідступніших видів зброї у світі. Вони вбивають і калічать без розбору та спричиняють масові людські страждання", — сказав Жиль Карбоньє, віце-президент Міжнародного комітету Червоного Хреста, на конференції, присвяченій боєприпасам у Швейцарії минулого року.

Проти надсилання касетних боєприпасів Україні виступає Німеччина, заявила голова МЗС Німеччини Анналена Бербок.

Водночас в Офісі президента України розкритикували заклики Human Rights Watch. Радник голови ОП Михайло Подоляк каже, що правозахисна організація звинувачує український народ у тому, що він недостатньо роззброїв себе.

"Виявляється, це "погані українці" використовують зброю, яку використовувати не повинні, стоячи у своїх містах, а не ночуючи в чистому полі. Більше того, "правозахисники" розв’язують агресивну лобістську кампанію… ні, не з виключення Росії з ООН – зі зриву надання зброї Україні. Це що, прикол? Пранк? Чи інвазія російської агентури у різні глобальні "офіси" остаточно знищила моральні імперативи?", – додав Полодяк.

Відповідь США

Це було дуже важке рішення передати Україні касетні бомби, пояснив президент США Джо Байден. Але на захист цього кроку він сказав, що в українців закінчуються боєприпаси.

Радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що офіційні особи визнають, що касетні боєприпаси створюють ризик заподіяння шкоди цивільному населенню, саме тому США відкладали рішення на стільки, скільки могли. Але в України закінчується артилерія, і їй потрібен міст постачання, поки США нарощують внутрішнє виробництво.

"Ми не залишимо Україну беззахисною в будь-який момент цього конфліктного періоду", — сказав він.

Американські касетні бомби набагато безпечніші за ті, які вже використовує росія — у США цей показник (нерозірваних бомб) становить менш як 2,5%, а в росії – 30-40%.

Раніше "Телеграф" пояснював, як Україна використовуватиме касетні боєприпаси. Україна має намір дотримуватися всіх підписаних та ратифікованих міжнародних гуманітарних конвенцій, захищаючи свою територію.