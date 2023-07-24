Китай таємно оснащує російську армію: ЗМІ вразили масштабами допомоги

Китай доходить до червоної межі, незважаючи на заклики до мирного вирішення конфлікту

росія таємно отримує військову допомогу від Китаю та оснащує нею свою армію, яка воює проти України. Йдеться про нелетальне обладнання, проте навіть обсяги цієї допомоги вражають.

Про це повідомляє видання Politico, посилаючись на митні записи, які є у їхньому розпорядженні. Такі поставки вказують на те, що, незважаючи на спроби Заходу зупинити "путінську військову машину", росія знайшла лазівку у санкціях розміром із Китай.

Китай не постачає росії безпосередньо ракети або іншу зброю та боєприпаси, але в митному листі вказані сотні тисяч бронежилетів та касок, дрони, тепловізійні оптичні приціли для наведення на супротивника вночі. Водночас експорт обладнання з Китаю до України скоротився.

Наприклад, росіяни закупили БПЛА на суму понад 100 млн. доларів, тоді як Україна уклала договори на суму в 30 разів менше. Закупівлю кераміки для бронежилетів росія збільшила на 69% до 225 млн. доларів, а Україна, навпаки, скоротила на 61% — до 5 млн. доларів.

"Свідчення такого роду показують, що Китай, незважаючи на заклики Пекіна до миру, доходить до червоної межі, поставляючи в росію досить нелетального, але корисного у військовому відношенні обладнання, щоб істотно вплинути на 17-місячну війну президента володимира путіна з Україною. Захисного спорядження було б достатньо, щоби екіпірувати багатьох чоловіків, мобілізованих росією після вторгнення", — пише видання.

Раніше "Телегаф" розповідав про те, що після обстрілу Одеси Китай дорікнув Україні за те, що вона не дотримується "політичного врегулювання" війни і не прагне переговорів.