У путіна погрожують Україні через вибухи в Таганрозі, а в Ростовській області паніка

Росіян злякали невідомі "хлопкі"

Росіяни неабияк злякалися потужної "бавовни" в Таганрозі та Ростовській області. І поки їхні військові виглядають нові ракети, чиновники почали погрожувати Україні.

Про це повідомляють російські пропагандисти.

Так, за словами прессекретаря МЗС рф марії захарової, після атаки на російські міста, в яких, нагадаємо, росія бездоказово звинуватила Україну, країна-агресор "залишає право на жорсткі заходи у відповідь".

Про атаку вже доповіли путіну. Його прессекретар заявив, що "додаткові сили МНС не надсилатимуться". І додав, що на його думку, цей "інцидент замовчуватиметься у західній пресі".

При цьому, за даними популярного російського Telegram-каналу "Baza", у Ростові "тривожно" — запроваджено план "Повітряна тривога".

"Усім поліцейським та іншим силовикам наказано кожні 15 хвилин оглядати повітряний простір над містом. Підсумки спостереження потрібно заносити до журналу", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що практично одночасно з "бавовною" в Таганрозі росіяни з різних міст почали писати про "роботу ППО". На даний момент, згідно з офіційними даними, в результаті вибухів поранення отримали 14 осіб — 7 з них доставляються в медустанови, іншим госпіталізація не знадобилася.

При цьому голосно було і на тимчасово окупованих територіях України. Так, наприклад, у Донецьку прилетіло прямо по будівлі місцево "МВС".

Раніше ми писали, що у росіян паніка після вибухів на Кримському мосту.