Пошук миру в Україні через Саудівську Аравію: чого чекати та чому

Чим більше впливових країн буде на нашому боці, тим краще, кажуть експерти

У Саудівській Аравії 5—6 серпня відбудуться переговори щодо пошуку рішень щодо припинення російсько-української війни. У них візьмуть участь близько 30 країн, проте росію не запросили.

Експерти поділилися з "Телеграфом" очікуванням від цієї зустрічі.

Важливий етап на шляху до Глобального саміту миру

Експерт-міжнародник, співзасновник аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе впевнений, що це буде абсолютно робоча зустріч. За його словами, вона — лише один з треків, якими рухається Україна, щоб об’єднати навколо своєї формули миру (мирний план Зеленського) якнайбільше держав.

"Дуже правильно, що цей саміт на рівні радників проходитиме без росії. Який сенс садити росіян за стіл переговорів, якщо вони одночасно із закликами до цих самих переговорів продовжують обстріли, причому не лише військової, а й цивільної інфраструктури. Останнім часом зосередившись на ударах по портах, елеваторах тощо. Цілеспрямовано б’ють по житлових будинках", — зазначає експерт.

Україна, продовжує Антон Кучухіддзе, стоїть на чітких позиціях. І президент Володимир Зеленський їх неодноразово позначав. Ключове — початок діалогу з рф можливий лише за умови повного виведення військ агресора з усієї території України в міжнародно визнаних кордонах на 1991 рік.

"Усі цивілізовані країни мають об’єднатися навколо мирного плану України. Допомогти нам не просто зупинити, а й перемогти агресора всіма можливими методами, — підкреслює експерт. — При цьому треба розуміти, що жодних проривних рішень на саміті в Саудівській Аравії не буде. Це — лише проміжний етап, як той, що раніше пройшов у Данії… Один із підготовчих моментів до Глобального саміту миру, який, швидше за все, відбудеться наприкінці року… І саме там, ймовірно, остаточно затвердять і мирний план для України, і нові принципи глобальної системи безпеки".

За словами Антона Кучухідзе, чим більше країн на той час буде на нашому боці, тим краще.

"Упевнений, саміт у Саудівській Аравії збільшить кількість прихильників мирного плану України, — підкреслює експерт. — Збільшиться й ізоляція росії. А наприкінці року ми вийдемо на домовленості хоча б на рівні дипломатії. Поставивши рф перед фактом. Об’єднання, дискусія глобальних країн і регіональних лідерів навколо нашого мирного плану говорить про те, що українській стороні вдалося перехопити ініціативу в дипломатичному треку. Відтіснивши всі нібито мирні плани рф та її посередників — китайський, бразильський, індонезійський, африканський тощо".

Глобальне закріплення позиції України

Політолог-міжнародник, політичний експерт консалтингової організації "Фонд громадянської дипломатії" Георгій Кухалейшвілі розмірковує так:

"Думаю, мета зустрічі в Джидді має суто інформаційний та іміджевий характер. Росіяни і не повинні на ній бути присутніми, оскільки сенс подібних заходів у тому, щоб розкрити усі таємні мотиви агресії росії в Україні. Переконати регіональних та глобальних гравців серед впливових країн у тому, що має сенс підтримати антиросійські санкції і не чинити москві ніякого сприяння у питанні паралельного імпорту чи постачання зброї. Важливо закріпити позицію України на глобальному рівні — мирні переговори можливі лише після того, як російські окупанти покинуть всю нашу територію, включаючи Крим та Донбас".

На думку експерта, не варто чекати чогось принципово нового, проривного за наслідками саміту в Саудівській Аравії.

"Тим більше, що путінський режим не виконуватиме те, про що домовлялися за його спиною, — пояснює Георгій Кухалейшвілі. — При цьому сама росія вже давно показала свою недоговороспроможність. І наше основне завдання зараз — досягти максимально можливої підтримки з боку країн, у яких є гроші та вплив, зі словом яких рахуються".

Експерт не сумнівається — якщо Україні вдасться завдати росіянам нищівної поразки на фронті, то ми матимемо більше шансів схилити країну-агресорку до переговорів на наших умовах. На умовах справедливого миру. Інакше його можуть укласти за рахунок втрат нами частини своїх територій, попереджає політолог.

Він наголошує, що наші закордонні партнери повинні чітко розуміти, чому команда Зеленського діє жорстко, чому ми атакуватимемо російські міста, чому маємо на це повне моральне право.

"росію загнано в глухий кут, і її потрібно втомити до знемоги. Якщо дати слабину зараз і сісти за стіл переговорів, то російська дипломатія гнутиме свою лінію і вимагатиме визнати за нею всі захоплені українські території. Для Києва це неприйнятно", — констатує Георгій Кухалейшвілі.