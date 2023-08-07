У Туреччині під час завантаження судна із зерном пролунав вибух: відео та подробиці

Постраждали щонайменше 10 осіб

У Турецькому порту, що у місті Деріндже пролунав потужний вибух. Клуби диму здіймаються високо над місцем подій, а на житлові квартали падають уламки.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Так, за даними CNN Turk, вибух стався в елеваторі у момент завантаження судна зерном. Постраждали дві силосні башти.

"Стало відомо, що вибухнув один із силосів із пшеницею. Вважається, що це сталося, коли корабель у цей момент завантажував пшеницю", — каже репортер із місця подій.

Згідно з попередніми даними від місцевої влади, постраждало 10 людей. Тяжкість їх поранень не уточнюється.

Місцеві жителі кажуть, що вибух можна було почути у різних куточках міста, а на місце подій поспішили рятувальники.

Своєю чергою автори популярного українського пабліку "Труха" зазначають, що порт у Деріндже знаходиться у внутрішньому морі Туреччини та активно використовувався у "Зерновому коридорі".

Журналісти CNN пишуть, що вибух у порту, нібито міг статися внаслідок взаємодії хімічних речовин. Правоохоронці продовжують встановлювати усі обставини інциденту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росія вже кілька тижнів прицільно обстрілює ракетами та дронами українські морські порти, звідки вантажні судна вивозили зерно із країни. Таким чином, країна-агресорка повністю змінила тактику після зупинки нею зернової угоди і намагається вбити наш експорт через Чорне море.