путін хоче затягнути війну до виборів у США: дипломат пояснив, чому йому це не допоможе

У виборах у ключових країнах-партнерах України, і зокрема у США, є певна загроза

Президент росії володимир путін прагне затягнути війну якомога довше, він також сподівається, що якщо на президентських виборах у США в листопаді 2024 року переможе Дональд Трамп, це допоможе йому виграти війну. Однак, цей розрахунок нічим не підкріплений.

Таку думку висловив співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проектів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник в інтерв’ю Obozrevatel.

Нагадаємо, CNN, посилаючись на американських та європейських чиновників, повідомило, що путін прагнутиме дотягнути війну в Україні до чергових президентських виборів у США. Він сподівається на повернення до президентського крісла Трампа.

"Перше, з чим я погоджуюсь, що путін затягує війну. Він про це говорить прямим текстом. Він зацікавлений у тому, щоб ця війна тривала довго. Звичайно, він сподівається на те, що наприкінці на нього чекає перемога", — вважає Олексій Мельник.

За його словами, справді у виборах у ключових країнах-партнерах України, і зокрема у США, є певна загроза.

"Щодо Трампа, мені важко сказати, яка доля чекає на нього і хто найбільш перспективний кандидат у США, але нагадаю, що росіяни якось уже пили шампанське, коли Трамп переміг на виборах, але потім були в ньому розчаровані. Тому не факт, що на цього разу умовний Трамп – він чи інший кандидат, який прийде у разі програшу Байдена, – одразу почне дружити з росією”, – зазначив дипломат.

Він додав, що іноді навіть один день на війні може вирішити дуже багато. Деколи може нічого стратегічно важливого не відбуватися тижнями, інколи ж ситуація може змінитися за один день.

"Тому говорити про те, що розрахунок на американські вибори чимось підкріплений і що очікування виборів підкріплені російськими розрахунками, не варто. Навряд чи", — резюмував Мельник.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно Дональду Трампу звинуватили у спробі сфальсифікувати президентські вибори у 2020 році. За останні чотири місяці це вже третя кримінальна справа проти нього.