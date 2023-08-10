КНДР готується до війни? Кім Чен Ин пішов на важливий крок і зробив гучну заяву

У КНДР рокіровки у військовій верхівці

У військовому керівництві КНДР відбулися серйозні зміни. За рішенням глави республіки Кім Чен Ина у відставку було відправлено старшого генерала збройних сил.

Про це пише Reuters.

На посаді начальник Генерального штабу Пак Су Іл пропрацював близько семи місяців. На його посаду був призначений генерал Рі Йон Гіль, який раніше був міністром оборони КНДР. Причини такої кадрової перестановки не повідомляються.

Також диктатор звернувся до військового керівництва та заявив, що їм потрібно "краще готуватися до можливої війни". Він вимагав збільшити виробництво зброї, зокрема ракетних двигунів та артилерійських засобів.

"Кім також закликав військових провести навчання з використанням новітньої зброї та техніки країни, щоб підтримувати бойову готовність своїх сил", - йдеться у повідомленні.

Цікаво, що нещодавно Кім Чен Ин вже давав наказ своїм підлеглим удосконалити боєздатність країни і вимагав наростити виробництво озброєння.

Раніше "телеграф" писав про те, що нещодавно у КНДР вкотре погрожували застосуванням ядерної зброї.