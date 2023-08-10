Все й одразу? Німеччина та США працюють над питанням щодо довгоочікуваної зброї для ЗСУ

Німецький уряд працює над відповідним рішенням

Дальнобійні ракети ATACMS і німецькі Taurus, які вже давно чекають в Україні, незабаром можуть з’явитися у ЗСУ.

Про це пише німецьке видання t-online із посиланням на власні джерела.

За даними журналістів, зараз німецький уряд працює над відповідним рішенням спільно із США. Як і у випадку з танками, німці хочуть оголосити про передачу Україні нової номенклатури одночасно з американцями. Це їхня обов’язкова умова.

"Це може призвести до подвійного постачання крилатих ракет Taurus і американських ракет ATACMS", — йдеться в матеріалі.

Зазначається, що Повітряні сили Німеччини вже дали "зелене світло" на постачання Taurus, а минулого тижня офіс канцлера доручив Міноборони ФРН подати шаблон, що узагальнює найважливіші факти про Taurus: наявність у німецьких збройних силах, ризики, їх ефективність.

Видання пише, що останнім часом із закликом передати Taurus на уряд тисне не лише опозиція, а й усе більше політиків із правлячих партій і зараз таке рішення "здається вже неминучим".

Для довідки: крилаті ракети Taurus мають дальність понад 500 кілометрів та бойову частину на півтонни. ATACMS — це тактичні ракети для HIMARS, що має дальність близько 300 кілометрів.

Раніше ми писали, чому США не поспішають давати Україні важке озброєння.