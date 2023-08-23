У США розповіли, як ставляться до атак безпілотників по москві

У Держдепі наголосили, що росія може припинити війну будь-якої миті

Після інформації про чергову атаку БПЛА на москву 23 серпня, у Держдепартаменті США заявили, що Штати "не заохочують і не допускають терактів усередині Росії". Подібні заяви лунали й раніше.

Про це пише Reuters. Разом із тим, у публікації наголошується, що Україна шукає способів захиститися від рф, тоді як росія може закінчити війну у будь-який час, просто вивівши свої війська з України.

Зазначається, що Сполучені Штати, які надають Україні величезну допомогу у вигляді зброї та іншої військової техніки для боротьби з російським вторгненням, постійно заявляли, що не підтримують нападу всередині рф. Однак останніми місяцями удари дронів по російській столиці почастішали.

"Україна зазвичай не коментує, хто стоїть за нападами на російську територію, але, схоже, вона активізувала такі рейди після того, як на початку травня над кремлем було знищено два безпілотники", — йдеться в матеріалі.

Раніше в мережі з’явилася інфографіка атак безпілотників по Москві. У серпні ці атаки стали набагато частішими.

Календар ударів БПЛА по столиці Росії

Як показало опитування, самих росіян удари безпілотниками по Москві не дуже турбують. Найбільше рівень тривожності громадян рф піднімався з зовсім іншого приводу.

Як повідомляв "Телеграф", радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що незважаючи на те, що на Заході критикують контрнаступ ЗСУ, у США не вважають, що війна між Україною та росією зайшла в глухий кут. У той час, як російська армія безуспішно намагається атакувати, українські воїни досягають успіхів на півдні.