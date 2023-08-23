КНДР запустила ракету у бік Японії: мешканцям цілого острова довелося спускатися у підвали

Пуски відбуваються на тлі військових навчань США та Південної Кореї

Північна Корея продовжує проводити небезпечні запуски ракет у бік Японського моря, що ставить під загрозу безпеку тисяч людей.

Як інформує Reuters, мабуть, траєкторія ракети проходила неподалік префектури Окінава, оскільки саме тамтешнім жителям надійшло сповіщення про потенційну небезпеку.

"Уряд Японії в четвер випустив екстрене попередження щодо системи мовлення J-alert, в якому йдеться про те, що Північна Корея, мабуть, випустила ракету і що жителям префектури Окінава слід сховатися в приміщенні", — йдеться в повідомленні.

Іншої інформації про подію не надходило, як і не повідомлялося, куди впала північнокорейська ракета.

Варто зазначити, що напередодні державне агентство КНДР ЦТАК оприлюднило гнівне повідомлення від військових, у якому розкритикувало початок військових навчань США та Південної Кореї Ulchi Freedom Shield.

Судячи з агресивної риторики, у Пхеньяні ці вчення розцінили як підготовку до бойових дій та пригрозили початком "небувалої в історії термоядерної війни".

Як повідомлялося раніше, КНДР не вперше загрожує застосуванням ядерної зброї, якщо США розмістять у Південній Кореї своє озброєння. При цьому на початку серпня північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що країні необхідно краще готуватися до війни, а також змінив командувача армії.

При цьому від ескалації найчастіше страждає Японія, біля берегів якої постійно падають ракети КНДР. Через це мешканці острівної держави періодично чують сигнали повітряної тривоги.