Воював проти України з 2014 року: у Фінляндії затримали командира неонацистів загону "Русич" (фото)

Терорист заперечує свою провину

У Фінляндії заарештували російського терориста, який воював проти України із 2014 року. Наша країна вже запросила екстрадицію.

Так, за даними Ilta-Sanomat та MTV3, йдеться про 36-річного росіянина Яна Петровського — командира "неонацистського угруповання "Русич". Воно воювало з українськими силами в Луганську та Донецьку. Група також має зв’язки з "Вагнером".

"Його підозрюють у скоєнні терористичних злочинів на сході України в Луганській та Донецькій області у період з червня 2014 року до серпня 2015 року. Кримінальну справу проти чоловіка було зареєстровано у квітні 2017 року", — йдеться у матеріалі.

Петровський на Донбасі у 2015 році.

Повідомляється, що сам бойовик до 2016 року проживав у Норвегії, але був заарештований та депортований з країни через зв’язки з екстремістськими рухами. Наразі Україна вже запросила екстрадицію терориста, а він сам заперечує свою провину.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у кафе Петербурга підірвали російського воєнкора Владлена Татарського.