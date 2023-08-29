Слова Папи про "велику росію": Ватикан спробував пояснити, а у путіна хвалять Франциска

Глава католицької церкви таким чином хотів підтримати молодих росіян

У Ватикані пояснили, що говорячи про "велич росії" під час відеозв’язку з учасниками Всеросійської зустрічі католицької молоді, Папа Франциск не хотів "вихваляти імперіалістську логіку". Він прагнув "підбадьорити" молодих росіян-католиків.

Про це заявив директор Залу друку Ватикану Маттео Бруні у відповідь на запитання журналістів. Зал друку Ватикану — це офіційний орган Святого Престолу, який публікує новини про діяльність папи римського та різних відомств Римської курії.

"У словах привітання, спонтанно звернених до деяких молодих російських католиків кілька днів тому, як явно випливає з контексту, в якому вони були вимовлені, Папа хотів підбадьорити молодих людей, щоб вони зберігали і просували те, що є позитивним у великому російському культурно-духовному. спадщині, і, безумовно, не мав наміру вихваляти імперіалістську логіку та правителів, яких згадав, щоб вказати на деякі відповідні історичні періоди", – зазначив Бруні.

Хай там що, слова Папи з великим ентузіазмом сприйняли у кремлі. І навіть похвалили його за знання російської історії.

"Кремль вітає слова Папи Римського про спадщину великої росії, добре, що понтифік знає російську історію", — заявив прес-секретар президента рф володимира путіна дмитро пєсков.

Нагадаємо, виступаючи з відеозв’язку перед учасниками Всеросійської зустрічі католицької молоді, Папа Франциск сказав: "Ви — нащадки великої росії: великої росії святих, правителів, великої росії Петра I, Катерини II, тієї імперії — великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви — нащадки великої матінки Росії, крокуйте вперед із цим".

Його слова болісно сприйняли українці, які повною мірою відчувають на собі "спадщину великої росії". Слова Папи Франциска прокоментували у МЗС України, заявивши, що саме під цими імперськими наративами нині відбувається вбивство тисяч українців та знищення сотень населених пунктів в Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українські католики відреагували на цей вислів Папи Римського. Католицькі єпископи України висунули припущення, чому це могло статися.