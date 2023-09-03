"Бомбанула пукарелла". Латиніна заступилася за путінських олігархів і вскочила у скандал

Російській журналістці не сподобалися питання Михайла Ткача, який знайшов у Лондоні посібників путіна

Так звана "ліберальна" російська журналістка Юлія Латиніна розкритикувала розслідування українця Михайла Ткача, який знайшов у Лондоні деяких представників бізнес-еліт росії з оточення путіна. Випад Латиніної спровокував нову хвилю критики вже на адресу "опозиційної" медійниці з рф.

"Путін військовий злочинець: так чи ні? Питання, після яких олігарх фрідман був змушений бігти. 23 три роки путінського правління оліграхи фрідман і авен були надійними партнерами кремля. "альфа груп", включаючи банк, став найбільшою приватною структурою росії", — прокоментував Ткач результати свого розслідування.

У відповідь на викриття українського журналіста-розслідувача Латиніна у себе в Twitter написала дивне повідомлення: "Який хоробрий молодий чоловік! Справжній воїн на передньому краї, а не те, що десь під Роботіно. Прямо в Лондоні безстрашно харасит фрідмана, що народився у Львові. Нагадує мені радянських пропаг*ндонів, які безстрашно прямо в лігві лева викривали жахи світу чистогану".

Після атаки Латиніної на Ткача українського колегу підтримали у соцмережах деякі відомі журналісти з України та лідери громадської думки. Під їхніми постами гнівні коментарі вже полетіли в бік самої Латиніної.

"Михайло Ткач, ну як ти міг! Навіщо ти потурбував таку шановну людину! Фрідман народився у Львові, як тобі не соромно запитувати у нього такі незручні питання про війну?!", — іронічно парирував Денис Казанський.

Дмитро Золотухін прокоментував вкидання Латиніної наступним чином: "У Льошиной коханої "розумної" жінки знатно бомбанула пукарелла від розслідування Михайла Ткача, який дозволив собі (смерд) потролити непогрішних борців з режимом "одувана" та "альфа-тітухана". Тільки заради того, щоб почитати ці твіти, треба подякувати Михайлу…".

Як повідомлялося, раніше Латиніна, яка покинула з батьками росію ще в 2017 році, неодноразово попадалася на співчутті до представників путінського режиму. Так, після загибелі дочки ідеолога "руського міру" — олександра дугіна — "лібералка" в соцмережах висловлювала скорботу через смерть нацистки.

Також "Телеграф" писав, чому після інтерв’ю Олексія Арестовича Латиніной на колишнього радника глави Офісу президента України поскаржилися до СБУ.