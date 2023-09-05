Дісталися й туди: росіяни вербували найманців на іншій половині земної кулі

Спроби вербування вже нібито припинено

росія вербувала кубинців на війну проти України. Влада острівної держави вже виступила із заявою.

За інформацією кубинського МЗС, російська мережа вербувала громадян Куби не тільки в рф, а й на території самого острова. Після успішного залучення цих людей направляли до складу формувань зс рф, що беруть участь у боях в Україні.

"Міністерство внутрішніх справ виявило та працює над нейтралізацією та ліквідацією мережі… Спроби такого роду (вербування — Ред.) були нейтралізовані, а проти причетних до цієї діяльності порушено кримінальні справи", — йдеться у повідомленні.

На Кубі наголосили, що їхня держава займає тверду та чітку історичну позицію проти найманства та відіграє активну роль в Організації Об’єднаних Націй у відмові від вищезгаданої практики.

"Куба не бере участі у війні в Україні. Вона діє і рішуче діятиме проти тих, хто на території країни бере участь у будь-якій формі торгівлі людьми з метою наймання чи вербування, щоб кубинські громадяни могли підняти зброю проти будь-якої країни", — зазначили в МЗС.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни знайшли ще одну країну для вербування найманців.