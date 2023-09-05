Дісталися й туди: росіяни вербували найманців на іншій половині земної кулі
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Спроби вербування вже нібито припинено
росія вербувала кубинців на війну проти України. Влада острівної держави вже виступила із заявою.
За інформацією кубинського МЗС, російська мережа вербувала громадян Куби не тільки в рф, а й на території самого острова. Після успішного залучення цих людей направляли до складу формувань зс рф, що беруть участь у боях в Україні.
"Міністерство внутрішніх справ виявило та працює над нейтралізацією та ліквідацією мережі… Спроби такого роду (вербування — Ред.) були нейтралізовані, а проти причетних до цієї діяльності порушено кримінальні справи", — йдеться у повідомленні.
На Кубі наголосили, що їхня держава займає тверду та чітку історичну позицію проти найманства та відіграє активну роль в Організації Об’єднаних Націй у відмові від вищезгаданої практики.
"Куба не бере участі у війні в Україні. Вона діє і рішуче діятиме проти тих, хто на території країни бере участь у будь-якій формі торгівлі людьми з метою наймання чи вербування, щоб кубинські громадяни могли підняти зброю проти будь-якої країни", — зазначили в МЗС.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни знайшли ще одну країну для вербування найманців.