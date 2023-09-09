Тривожний дзвіночок: ЗМІ дізналися про плани КНДР озброїти росію

росія може передати КНДР "високочутливі військові технології"

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, який незабаром планує відвідати росію, готовий укласти з нею угоду про постачання зброї. Йдеться не лише про боєприпаси та реактивні системи залпового вогню, а й про балістичні ракети малої дальності.

Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на оцінки експертів. Північнокорейська зброя може допомогти окупантам відбивати контрнаступ України.

"Поки що незрозуміло, що передбачатиме угоду між Північною Кореєю та росією. Пхеньян може запропонувати боєприпаси, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети малої дальності — все це допоможе москві відобразити контрнаступ Києва", — йдеться у статті.

На думку експертів, в обмін на озброєння президент росії володимир путін може запропонувати Кім Чен Ину зерно, нафту та військові технології. Крім того, платити за зброю росія може у валюті.

Зазначається, що рф може передати КНДР "високочутливі військові технології". Вони можуть посилити загрози з боку Північної Кореї Південній Кореї та Японії.

"Співпраця між росією та Північною Кореєю може вийти за межі угод щодо звичайних озброєнь та продовольчої/енергетичної допомоги, можливо, до передових технологій для супутників, атомних підводних човнів та балістичних ракет", – зазначив один з експертів.

Як повідомляв "Телеграф", днями в Північній Кореї спустили на воду перший оперативний "тактичний ядерний підводний човен". Він вважається ключовою частиною плану Кім Чен Ина щодо створення ядерного флоту для протидії США та їхнім азійським союзникам.