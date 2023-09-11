Нестача танків є відчутною: військовий експерт розвіяв важливий міф пропаганди рф

росія переходить до війни на виснаження - чи вистачає у ворога зброї та ресурсів

Від початку повномасштабного вторгнення рф на територію України, ворог щодня втрачає техніку та живу силу. Попри те, що вони "ще навіть не починали", розвідка каже про давно "розконсервовані" склади зброї.

Міжнародний інститут стратегічних досліджень вказував, що на початок лютого 2022 року Москва мала на зберіганні 10 тисяч танків, це без старих Т-55 і Т-62, — пише РБК Україна.

За цьогорічними даними МІСД в росіян в строю залишається орієнтовно 2 тисячі танків. Крім того, на зберіганні може перебувати близько 5 тисяч танків усіх типів, включаючи Т-55 і Т-62. В Інституті вважають, що в резервах росіян можуть бути ще декілька сотень сучасних Т-90М, які тримають на випадок прямого протистояння з НАТО.

"Чому дані про танки, що зберігаються на складах, можуть бути не зовсім показові? Тому що у росіян далеко не всі танки стояли в герметичному приміщенні, в ангарах, з належним обслуговуванням. За російськими нормативами, щоб зібрати один повністю робочий танк, треба скрутити запчастини з трьох. Тобто ця цифра, яка обліковувалась на початок цього року – 5 тисяч танків на складах – може означати, що росіяни можуть зібрати 1,5-2 тисячі робочих танків на додачу до того, що в них є зараз", – пояснює експерт інформаційно-консалтингової агенції Defense Express Іван Киричевський.

Зі слів військового, агресор вже починає відчувати нестачу справної танкової техніки саме для активних наступальних дій. Про це свідчить ряд фактів. Зокрема, на Куп'янському напрямку, де активізувався ворог, він не наважився пустити в наступ танкові підрозділи, не зважаючи на їхню там присутність. Натомість у бій ідуть піхотинці — їх цінують менше, ніж танки, які використовуються лише для підтримки бойових дій, а також як броньована артилерія.

Раніше "Телеграф" писав, як за тиждень українські військові успішно "демілітаризували" понад п’ять тисяч російських окупантів. Через проблеми із "живою силою", а також нестачу техніки окупанти перекидають на фронт 70-річні танки.

Також ми розповідали, що встигла втратити росія через санкції.